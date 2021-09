Vincenzo Montella torna in panchina: allenerà l’Adana Demirspor di Balotelli Vincenzo Montella è il nuovo allenatore dell’Adana Demirspor. Il tecnico campano torna in panchina dopo l’ultima avventura in Serie A sulla panchina della Fiorentina terminata a dicembre del 2019. In Turchia, l’ex ‘aeroplanino’ troverà Mario Balotelli ma anche due altre vecchie conoscenze del calcio italiano come Lucas Castro e Gokhan Inler.

A cura di Fabrizio Rinelli

Vincenzo Montella torna in panchina dopo quasi due anni d'assenza. Il tecnico campano ha firmato un contratto biennale che lo legherà all'Adana Demirspor fino al 2023. Il club turco è diventato noto al calcio europeo per essere l'attuale squadra di Mario Balotelli dopo l'ultima esperienza italiana al Monza dell'attaccante bresciano. Montella era stato esonerato dalla Fiorentina a dicembre del 2019 dopo essere subentrato sulla panchina viola ad aprile dello stesso anno. In passato, il tecnico di Pomigliano d'Arco, ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili della Roma prima di essere promosso come tecnico della prima squadra nel 2011.

L'ottima avventura successiva a Catania, ma soprattutto la consacrazione alla Fiorentina dalla stagione 2011/2012 all'annata 2014/2015, hanno fatto dell'allenatore campano uno dei tecnici più apprezzati nel panorama calcistico italiano. Poi le stagioni alla Sampdoria ma soprattutto al Milan e al Siviglia prima della sua ultima esperienza proprio alla Fiorentina. Oggi è diventato ufficialmente il nuovo allenatore di Mario Balotelli che con il precedente allenatore del turchi, aveva avuto un diverbio in allenamento prima della sfuriata in campo che ha fatto il giro del mondo.

Le vecchie conoscenze in squadra dalla Serie A

Montella dovrà risollevare l'ambiente e una squadra che nel massimo campionato turco attualmente ha conquistato 2 punti nelle prime 3 partite. Non un rendimento insufficiente, è chiaro, ma i problemi generati tra l'allenatore e alcuni membri della squadra avrebbero costretto la società a cambiare rotta e puntare tutto su un altro allenatore.

Proprio in occasione dell'ultima sfida di campionato, fu Mario Balotelli ad avere uno scatto d'ira dopo essere stato sostituito dall'ex allenatore, Samet Aybaba, convincendo il club a cambiare rotta. Il tecnico aveva criticato pubblicamente l'attaccante, cosa che non è piaciuta alla società. E così ecco arrivare Montelli che in squadra avrà anche Lucas Castro e Gokhan Inler.