Furia Balotelli in Turchia: sostituto dall’allenatore prende a pugni la panchina Mario Balotelli non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in Turchia tra le fila dell’Adana Dermispor. L’attaccante bresciano non ha gradito la sostituzione al 57′ e ha scatenato tutta la sua furia una volta in panchina. SuperMario ha prima gettato a terra una borraccia per poi prendere a pugni la stessa panchina.

A cura di Fabrizio Rinelli

Mario Balotelli non ha iniziato nel migliore dei modi la sua nuova avventura in Turchia tra le fila dell'Adana Dermispor. I media locali parlano di tifosi delusi dalle prestazioni dell'attaccante bresciano. Super Mario sembra aver perso lo smalto di un tempo nonostante tutta la buona volontà di voler tornare a far bene e dimostrare di essere ancora un validissimo elemento capace di poter dare ancora tanto al calcio. Nel corso della sfida contro Konyaspor e terminata 1-1, il tecnico dell'Adana ha deciso di sostituire Balotelli al 57′ sul punteggio di 0-0.

Due minuti dopo l'uscita dal campo dell'attaccante italiano è poi arrivato il momentaneo vantaggio della squadra che si è fatta poi raggiungere sul definitivo pareggio. Balotelli, al momento della sostituzione, ha scaricato tutta la sua rabbia e frustrazione agitandosi in maniera plateale. I compagni in panchina erano senza parole mentre il giocatore ha imprecato per poco più di 30′ prima di scagliare a terra la borraccia dell'acqua e sferrare poi un pugno alla panchina. Una reazione che non è passata inosservata all'occhio attento dei social che hanno immediatamente sottolineato l'atteggiamento del giocatore.

Il rendimento non ottimale di Balotelli dopo 3 partite

Al termine della gara, il tecnico Samet Aybaba, con il quale Balotelli non ha un grandissimo rapporto, sollecitato a rispondere sull'argomento, ha detto: "Balotelli reagisce sempre. Va bene". Lo stesso Aybaba in settimana aveva criticato pubblicamente il giocatore e questa reazione conferma ancora una volta il clima teso che si respira tra le parti.

E pensare che era stato accolto come una star in Turchia e dopo 3 gare si è già ritrovato in una situazione particolare non proprio ottimale per proseguire al meglio la stagione. Dopo 3 gare Balotelli ha siglato soltanto un assist in 209′ giocati senza aver ancora trovato la via del gol.