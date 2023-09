Donnarumma inchiodato da un video impietoso del gol subito in Macedonia: adesso rischia Un video registrato da un’angolatura diversa rispetto a quelle ufficiali mostra impietosamente gli errori di Donnarumma in occasione del gol di Macedonia-Italia. Il suo status potrebbe cambiare alla luce del dualismo con Vicario.

A cura di Marco Beltrami

Gigio Donnarumma è finito sulla graticola dopo Macedonia-Italia. Se tutta la prima Nazionale di Luciano Spalletti non ha brillato per il gioco e l'atteggiamento sfoderati nella sfida che ha complicato il percorso nelle qualificazioni agli Europei, il portiere è stato senza dubbio il più criticato. Il motivo? Ha sbagliato tutto sulla punizione del gol del pareggio dei biancorossi. E una conferma è arrivata da un nuovo video dell'azione decisiva, ripreso da un'altra angolatura.

Già a velocità normale la sensazione che l'estremo difensore del PSG ci avesse capito poco sul calcio piazzato di Bardhi era stata evidente. I replay poi hanno ulteriormente messo in risalto le colpe di Donnarumma. Polemiche a non finire dunque sull'estremo difensore che, nonostante la giovane età, dovrebbe essere uno dei punti di forza dell'Italia, l'ultimo baluardo. E invece proprio lui ha "tradito" Spalletti con una serie di errori non da un estremo difensore del suo calibro.

Tutto è ancor più lampante nel video effettuato da una ripresa diversa rispetto a quelle "ufficiali". Nelle immagini registrate da qualcuno posizionato quasi all'altezza del terreno di gioco, alle spalle di Bardhi si può notare tutta la gestione del calcio di punizione da parte di Donnarumma. Innanzitutto ecco in evidenza la “leggerezza” con cui Gigio piazza la barriera (male tra l’altro), senza nemmeno tra l'altro trasferire ai giocatori quella necessità di farsi trovare pronti e reattivi come si dovrebbe fare in queste situazioni. A proposito di reattività anche quella del numero uno è deficitaria: sia in fase di preparazione, sia poi quando il pallone parte. L’ex Milan che erroneamente fa un passettino verso il centro, poi non riesce più a recuperare con il suo tuffo che è tutt’altro che efficace.

Un mix di fattori che non restituisce l'immagine di un portiere che ha la situazione sotto controllo in quella che dovrebbe essere la sua area. Il video è impietoso, e mostra ovviamente le responsabilità non solo di Donnarumma ma anche dei suoi compagni. Quelli piazzati in barriera ad esempio sembrano tutt'altro che sul pezzo e "molli".

Quanto accaduto non gioca a favore di Gigio anche in chiave ritorno a San Siro. Quanto accaduto con la Macedonia rischia di non aiutare il portiere che nella partita con l'Ucraina ritroverà quello che ai tempi del Milan è stato il suo stadio. L'accoglienza si preannuncia ostile e incandescente con i suoi ex tifosi ancora avvelenati per quell'addio destinazione Tour Eiffel (che lo aspettano anche in vista dell'incrocio di Champions). Il precedente in occasione della sfida contro la Spagna in Nations League non è certo incoraggiante.

Alla luce di tutto questo le voci su una possibile alternanza con Vicario assumono più insistenza. L'estremo difensore che ben si sta disimpegnando con il Tottenham oltremanica potrebbe essere una delle carte a sorpresa di Spalletti per il futuro e insidiare la titolarità di Donnarumma. D'altronde c'è anche da dire che il dualismo con l'ex Empoli potrebbe giovare a Gigio per ritrovarsi in tempi brevi.