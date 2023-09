L’errore disarmante di Donnarumma sul gol della Macedonia: sbaglia la cosa più elementare L’involuzione del portiere del Paris Saint-Germain lascia di stucco. Nell’occasione del pareggio della Macedonia del Nord ha responsabilità gravissime per il modo in cui era posizionato (prende gol sul suo palo) e la reazione tardiva.

A rivedere il gol preso da Donnarumma contro la Macedonia del Nord vengono i brividi addosso. L'errore commesso è stato disarmante, s'è lasciato infilare sul suo palo. Ha calcolato male traiettoria, posizione, la conta dei passi. Non ha saputo cogliere l'attimo e quando se n'è reso conto era troppo tardi. Non è certo la prima volta che gli capitano cose del genere. Questa volta è Bardhi a sfruttare le lacune del portiere azzurro. Fece lo stesso Trajkovski un anno fa: ancora allora Gigio ci capì poco su quel tiro scagliato dalla distanza e finimmo malamente fuori dai Mondiali. Il debutto di Spalletti era (anche) nelle sue mani, deve essergli scivolato.

La delusione di Gigio dopo il pareggi siglato dalla Macedonia nel finale.

Tutta colpa sua? No, ovvio. Ma la responsabilità su quel calcio franco è innegabile. E ti chiedi: com'è possibile che un portiere della Nazionale, pagato fior di milioni dal Psg, prenda gol in quel modo? Nel momento più difficile dell'Italia, calata vistosamente alla distanza dal punto di vista fisico e sopraffatta nel finale, sarebbero servite le sue mani grande per prendere e portare a casa tre punti d'oro. Invece no, non ci è arrivato. La punizione di Bardhi se l'è vista filare sotto il naso, passargli davanti e lasciargli sul viso un alito di vento. Il resto è rumore sordo di palla che finisce in fondo al sacco e la sensazione di aver mandato di nuovo tutto alla malora.

