Destino amaro per Donnarumma, Luis Enrique lo ha valutato: in arrivo un altro portiere forte al PSG Il PSG asseconda Luis Enrique: il nuovo allenatore ha dei dubbi su Donnarumma e avrà un altro portiere forte.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo essersi liberato dell'ingombrante concorrenza di Keylor Navas – che nello scorso gennaio è stato spedito in prestito al Nottingham Forest, ma che con Galtier comunque non aveva giocato un solo minuto in campionato nei primi mesi della stagione 2022/23 – Gigio Donnarumma pensava di aver risolto il fastidioso problema della concorrenza interna al PSG ed invece col nuovo tecnico Luis Enrique le cose cambieranno nuovamente per lui.

Il punto è che il 53enne allenatore spagnolo ha dei forti dubbi sul portiere della nazionale italiana, dubbi svelati da L'Equipe e che riguardano lo storico punto debole dello stabiese, che costò al PSG la sanguinosa eliminazione dalla Champions di due anni fa a Madrid, col pallone perso goffamente sul pressing di Benzema: la capacità di giocare la palla con i piedi e far partire l'azione dal basso, punto ritenuto imprescindibile da Luis Enrique, per il quale il possesso della sfera è un canone assoluto da osservare.

Gigio Donnarumma è alla sua terza stagione al PSG

Le incertezze passate di Donnarumma al riguardo non sono ritenute sanabili per il futuro, visto che i limiti tecnici coi piedi permangono ed allora il PSG ha deciso di cautelarsi assecondando i desideri del suo nuovo allenatore. In cantiere c'è l'arrivo di un altro portiere e non si tratterebbe di un nome banale, ma molto ingombrante, sicuramente quanto lo è stato Navas.

Due i profili valutati in queste ore dal club campione di Francia, entrambi di spessore ed esperienza internazionale ad alto livello: Hugo Lloris, che ha lasciato il Tottenham dopo 11 stagioni e si porterebbe dietro anche il plus di essere francese, e David De Gea, che ugualmente ha salutato il Manchester United dopo una lunghissima militanza. Sia l'uno che l'altro sarebbero evidentemente ben più di un secondo portiere, quanto piuttosto un'ombra su Gigio, pronta a subentrargli alla prima incertezza, complice anche il fatto che i tifosi parigini non hanno mai completamente risposto la loro fiducia nel 24enne ex Milan. Si preannuncia un'altra stagione non facile sotto la Tour Eiffel.