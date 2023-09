Cosa succede se l’Italia pareggia o perde con la Macedonia nel girone di qualificazione agli Europei L’Italia con Spalletti in panchina per la prima volta affronta la Macedonia del Nord a Skopje, in un match fondamentale delle Qualificazioni a Euro 2024. Cosa succede alla Nazionale se non riuscirà a vincere in Macedonia?

A cura di Alessio Morra

Stasera l'Italia, per la prima volta con Spalletti in panchina, scende in campo in Macedonia. Allo Stadio Filippo II di Skopje la Macedonia del Nord ospita gli Azzurri, che non possono tassativamente sbagliare. L'Italia è già costretta a inseguire l'Ucraina, ma al momento ha ancora il destino nelle proprie mani, e quando scenderà in campo in ogni caso conoscerà il risultato di Ucraina-Inghilterra, e va da sé che tutta la Nazionale farà il tifo a distanza per gli inglesi.

Sarà così perché l'Inghilterra ha di fatto già mezza qualificazione in tasca o forse anche di più. Quattro partite e quattro vittorie. 12 punti su 12. Battuta a domicilio l'Italia, mentre a Wembley sono state sconfitte l'Ucraina e addirittura per 7-0 la Macedonia del Nord.

Southgate vuole blindare il prima possibile la qualificazione. Il secondo posto se lo giocano l'Ucraina, che ha 6 punti (3 partite giocate), e l'Italia, che ne ha 3 (2 partite giocate). 3 punti li ha pure la Macedonia del Nord, che ha vinto solo con Malta.

La classifica del Gruppo C: Inghilterra 12 (4 partite), Ucraina 6 (3), Italia 3 (2 partite), Macedonia del Nord 3 (3), Malta 0 (4).

Che succede se l'Italia pareggia in Macedonia del Nord

Qualora l'Italia non riuscisse a battere la Macedonia la situazione non sarebbe certamente drammatica. Perché l'Italia sarebbe ancora facilmente padrona del proprio destino, ma certo a quel punto sarebbe obbligatorio battere l'Ucraina a Milano martedì 12 settembre. Ucraina che però oggi affronta l'Inghilterra. Quindi un eventuale pari degli azzurri sarebbe mitigato da un risultato negativo degli ucraini, fosse anche solo un pareggio.

Cosa succede nel Girone C se l'Italia di Spalletti perde con la Macedonia

Se l'Italia dovesse invece perdere con la Macedonia del Nord innanzitutto tornerebbero alla mente i fantasmi dell'eliminazione subita nel playoff di Palermo per i Mondiali Qatar 2022. Ma soprattutto nel gioco, o meglio nella corsa per il secondo posto rientrerebbe anche la stessa Macedonia che balzerebbe a quota 6 punti e scavalcherebbe l'Italia, che in quel malaugurato caso sarebbe costretto a vincere praticamente sempre, o quasi, e avrebbe bisogno di una serie di combinazioni – e di ‘aiuti' inglesi – per evitare gli spareggi playoff di Euro 2024 che sono in programma nel mese di marzo.