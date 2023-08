Donnarumma inondato di messaggi dai tifosi del Milan dopo i sorteggi: scrivono tutti la stessa cosa Gigio Donnariumma e Sandro Tonali avversari del Milan con PSG e Newcastle nella fase a gironi di Champions League 2023/2024. I tifosi rossoneri hanno subito inondato di commenti il profilo Instagram del portiere campano.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Non vedo l'ora di sentire il tuo nome a San Siro. Ti aspettiamo". Il commento più docile è questo al post di Gigio Donnarumma pubblicato quattro giorni fa su Instagram. I tifosi del Milan, dopo aver scoperto che il suo PSG affronterà proprio i rossoneri nella fase a gironi di Champions League, non hanno aspettato un attimo prendendo di mira proprio quel post che in realtà era dedicato all'ultima vittoria in campionato dei parigini. Nessuno si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi contro l'estremo difensore campano che già in occasione delle gare interne dell'Italia a San Siro, era stato pesantemente bersagliato dalla tifoseria milanista.

Donnarumma lasciò il Milan a parametro zero senza rinnovare il suo contratto facendo perdere ai rossoneri la possibilità di incassare qualcosa dalla sua cessione dopo averlo cresciuto nel proprio vivaio. Un comportamento che i tifosi del Milan non hanno mai perdonato al giocatore e all'allora suo agente, Mino Raiola, che avevano chiesto una cifra pari a 10 milioni d'ingaggio per il rinnovo del contratto. Cifre ritenute eccessive dal Milan che ha così dovuto rinunciare al giocatore prendendo subito Maignan e vedendo poi qualche giorno dopo l'approdo di Gigio al PSG. "Prepara i tappi per le orecchie" scrive qualcuno che si prepara a fargli vivere una notte da incubo.

"Vieni a prendere lezioni da Maignan… Non finirò mai di ringraziarti…. Lo scudetto con te non l'avremo mai vinto grazie Gigio ti amo". È un altro messaggio scritto nei confronti di Donnarumma che si sta preparando a trovare un clima decisamente infuocato a San Siro in occasione della sfida che il suo PSG giocherà a San Siro contro il Milan nella fase a gironi. Gigio lasciò i rossoneri nell'estate del 2021. A maggio di quell'anno, alla vigilia della sfida tra Benevento e Milan, una delegazione di ultrà rossoneri si era anche presentata a Milanello mentre la squadra era già in ritiro, per caricare il gruppo di Pioli ma anche per chiedere un confronto con Gigio Donnarumma.

Confronto a cui, non senza qualche reticenza, il portiere si era alla fine sottoposto. Si pensava che potesse andare alla Juventus quell'estate e invece Donnarumma rassicurò tutti sottolineando come la sua volontà fosse quella di restare in rossonero. Un sorteggio quello del Milan che ai tifosi rossoneri non ha lasciato solo il ritorno di Donnarumma a San Siro, ma anche quello di Sandro Tonali che ha lasciato la squadra di Pioli in estate a fronte di 80 milioni finendo al Newcastle. Proprio gli inglesi, avversari più forti inseriti in quarta fascia, si sono assicurati il centrocampista da sempre tifoso del Diavolo che ora nella fase a gironi di Champions si ritroverà contro i suoi recenti ex compagni.