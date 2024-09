video suggerito

Tonali travolto dall'affetto dei tifosi del Newcastle: ovazione dopo la sostituzione contro il City La reazione dei tifosi del Newcastle dopo la sostituzione di Sandro Tonali contro il Manchester City. L'ex Milan travolto dagli applausi del pubblico allo stadio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sandro Tonali è tornato da poche settimane nuovamente a disposizione del Newcastle dopo aver scontato la squalifica a seguito del caso scommesse. Il centrocampista ex Milan era molto atteso dalla società, dai compagni di squadra, dal tecnico Howe e anche dai suoi tifosi. Sono stati proprio i sostenitori dei Magpies, in occasione della sfida pareggiata ieri contro il Manchester City 1-1, a evidenziare ulteriormente il legame col giocatore con un'ovazione a dir poco importante una volta che l'ex centrocampista dei rossoneri è stato sostituito.

In un video ripreso dagli spalti infatti, si notano come al minuto 78 sia Tonali che Trippier, appena usciti dal campo, si stiano dirigendo verso la panchina del Newcastle. I due giocatori sono stremati e la partita a 12 minuti dalla fine più recupero è ancora in bilico. Guardano i loro compagni continuare a giocare e nel frattempo si accorgono che dalle tribune i tifosi non restano di certo indifferenti al loro passaggio. In particolare Tonali che nota i tanti sostenitori inglesi in piedi ad urlare il suo nome e ad applaudirlo. Un gesto che colpisce il giocatore.

Il centrocampista italiano si volta e guarda proprio i tifosi ricambiando quell'applauso. Tonali ha apprezzato molto quel gesto. Dopo la fine della sua squalifica il mediano azzurro si è raccontato ai canali ufficiali del club evidenziando la sofferenza di quei mesi lontano dal rettangolo verde. I tifosi del Newcastle hanno sempre mostrato enorme supporto nei confronti di un giocatore che sta dimostrando anche in Premier le sue enormi qualità. Quell'applauso racchiude tutto l'entusiasmo del popolo dei Magpies nel vederlo nuovamente giocare a calcio.

Tonali in azione contro il Manchester City.

Il riscatto di Tonali contro il City dopo ultime tre partite in panchina

L'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha schierato Tonali in panchina nelle ultime tre partite di Premier League. Finalmente però, proprio nella partita più importante contro un avversario che di certo non ha bisogno di presentazioni, l'ha inserito nell'undici titolare lasciando Sean Longstaff in panchina. Il capitano Bruno Guimaraes e Joelinton hanno così affiancato l'ex stella del Milan in un forte centrocampo contro la squadra di Pep Guardiola. E i risultati in campo sono stati notevoli tanto da portare il pubblico a osannare il centrocampista azzurro.