Diffuso il video della rissa nel tunnel dopo Bodo-Roma: urla e spintoni, vola un pugno Pubblicato il video della rissa negli spogliatoi avvenuta dopo la gara di Conference League tra Bodo Glimt e Roma: protagonisti tra urla, spintoni e un pugno l’allenatore norvegese Knutsen e il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos.

A cura di Michele Mazzeo

Cosa è successo davvero negli spogliatoi dopo il match di Conference League tra Bodo Glimt e Roma? La Uefa ha momentaneamente archiviato la rissa decidendo per l'inibizione provvisoria dell'allenatore norvegese Kjetil Knutsen e del preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos attribuendo di fatto la responsabilità in egual misura ad entrambi. Nessuno dei due dunque sarà in panchina nel match di ritorno che si disputa giovedì allo stadio Olimpico di Roma in quanto la Uefa ha deciso di sospenderli fino a quando la commissione Etica e Disciplina non prenderà una decisione definitiva.

La polizia norvegese, dopo la denuncia fatta dai giallorossi sulla presunta aggressione di Knutsen a Santos (con tanto di pugno in volto), ha chiuso la pratica senza prendere alcun provvedimento per nessuna delle persone coinvolte. A quel punto il Bodo è passato al contrattacco sporgendo denuncia nei confronti del preparatore portoghese della Roma reo, a loro dire, di aver aggredito e afferrato per il collo il loro allenatore.

La strada per arrivare a capire cosa sia realmente successo nel tunnel degli spogliatoi dopo Bodo Glimt-Roma resta dunque ancora ingarbugliata con le versioni fornite dai protagonisti del tutto contrastanti tra loro. Adesso però, alla luce della pubblicazione da parte della testata britannica The Indipendent del video con le immagini di quei concitati attimi (già visionato dalla Uefa), emerge qualche dettaglio in più.

Nel filmato infatti, attraverso le finestre della porta dello spogliatoio, si vede Santos sulla sinistra e Knutsen apparire poco dopo da destra. A quel punto gli animi si scaldano e si sentono delle urla con le persone che stazionavano in prossimità della porta che corrono verso il punto in cui si trovano i due. La presenza di un nugolo di persone che impalla la telecamera non consente di vedere bene cosa stia accadendo: si intravedono solo i due che iniziano a spintonarsi e il tecnico del Bodo che sferra un pugno al portoghese che non viene però centrato in pieno volto.

Anche in merito a questo video i due club hanno però versioni differenti. Da un lato infatti il Bodo ha affermato che il filmato è la prova che Santos abbia prima spintonato e poi afferrato per la gola il tecnico norvegese (cosa che dalle immagini in nostro possesso è impossibile certificare); mentre la Roma sostiene che il suo preparatore dei portieri è stato il primo ad essere aggredito con un pugno e che in precedenza si era anche visto provocatoriamente puntare un dito in faccia. Ora toccherà dunque alla commissione Etica e Disciplina della Uefa dipanare una volta per tutte la questione.