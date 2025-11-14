Serie A
video suggerito
video suggerito

De Laurentiis tuona contro Fifa e Uefa: “I giocatori vanno in nazionale e si rompono. E io pago”

Il presidente del Napoli, scottato anche dall’infortunio di Anguissa, ha alzato la voce contro l’organizzazione attuale del sistema che non tutela i club: “Così non si può andare avanti. E ci deve essere un indennizzo vero. A Fifa e Uefa non importa dei campionati”.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Maurizio De Santis
8 CONDIVISIONI
Immagine

Aurelio De Laurentiis ne ha per tutti: Fifa, Uefa e Figc. La notizia (funesta) dell'infortunio di Anguissa lo ha fatto trasecolare: "Io pago i calciatori poi li presto alle nazionali e tornano rotti. È successo con Rrahmani e adesso anche con Frank che si sono sfasciati. Così non si può andare avanti". Il suo Napoli ha perso un altro calciatore pilastro e sarà costretto ad affrontare match clou di campionato e di Champions League senza una delle pedine più importanti e determinanti. Starà fuori per un po', lui come è già successo a Kevin De Bruyne e a Romelu Lukaku (che rispetto al connazionale rientrerà a breve).

Il presidente del Napoli: "Il sistema va cambiato"

Le parole del presidente del Napoli non sono un semplice sfogo ma un atto d'accusa e di auspicio affinché, finalmente, le cose possano cambiare e il sistema attuale – che rende le stagioni ingolfate di impegni al netto delle gare delle nazionali – essere modificato radicalmente, trovando formule che non rovinino lo spettacolo e, soprattutto, non depauperino i club.

"Così non si può andare avanti – dice durante l'intervento telefonico all'edizione di Motore Italia – America’s Cup, al Centro Congressi della Federico II (a Napoli) – . I campionati devono arrivare alla fine senza interruzioni. Bisogna diminuire il numero delle squadre e delle partite. E tutte le partite delle nazionali devono essere concentrate in determinato periodo". E non si può prescindere dalle condizioni del singolo atleta che le società monitorano costantemente. "I giocatori sono nostri dipendenti, siamo noi che li paghiamo. E siamo noi che dovremmo decidere se possono essere sottoposti a ulteriori sforzi".

Leggi anche
De Laurentiis blinda Conte: "Orgoglioso di avere a fianco un uomo vero, le dimissioni sono una favola"
Immagine

La questione degli indennizzi e una "nuova" finestra di mercato

La disamina del massimo dirigente tocca anche l'aspetto economico, quello relativo alle percentuali di risarcimento che i meccanismi Fifa e Uefa prevedono in caso di infortuni. Per un calciatore che torna nel proprio club d'appartenenza "ci deve essere un indennizzo vero e dovremmo anche disporre di una finestra di mercato straordinaria per rimediare. Ma sembra che alla Fifa, alla Uefa e alle federazioni non interessi dei campionati nazionali che invece sono quelli vissuti e sofferti dai tifosi".

"A Fifa e Uefa non importa dei campionati, vogliono solo guadagnare di più"

De Laurentiis fa una riflessione ulteriore, puntando l'indice contro i vertici del calcio. E tira dentro tutti: "Abbiamo la Figc, la Uefa, la Fifa che vogliono dominare tutto decidendo su panchine, calendari, partite, incassi. Fanno troppe competizioni per guadagnare di più e noi club incassiamo molto meno di quanto si pensi".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Napoli
Notizie
8 CONDIVISIONI
Immagine
atp finals
Sinner batte Shelton ed eguaglia Federer: in semifinale da imbattuto, sfiderà de Minaur
Quando Sinner potrà tornare numero 1 al mondo dopo il sorpasso di Alcaraz: la prima data utile
Chi sono i convocati dell'Italia per la Coppa Davis dopo le pesanti rinunce di Sinner e Musetti
Musetti non giocherà la Coppa Davis, l'annuncio ufficiale dopo le Finals: due le cause
Alcaraz batte Musetti e chiude il 2025 da numero uno: il primo pensiero è per Sinner
Carlos propone un cambiamento epocale per la Davis: Sinner non mancherebbe con questa formula
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views