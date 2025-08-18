Lukaku, il bollettino sull’infortunio è una batosta per il Napoli: quanto tempo resterà fuori

Il Napoli perde Romelu Lukaku per almeno 3 mesi a causa dell'infortunio muscolare subito nell'ultima amichevole contro l'Olympiacos. Ma i tempi di recupero dell'attaccante potrebbero essere anche più lunghi se, invece di una terapia conservativa, si opterà per l'intervento chirurgico per guarire la lesione. C'è una parte del report medico che toglie il sonno e conferma le voci pessimistiche delle ultime ore: lesione di alto grado, è l'espressione che rende bene l'idea di quanto sia grave, complicato l'acciacco alla coscia sinistra, considerata l'importanza di quel muscolo anteriore per agevolare scatto e potenza del calciatore.

In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra – si legge nel bollettino medico ufficiale della società partenopea -. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica.

Quali sono i tempi di recupero: il rischio operazione

Quanto tempo starà fuori Lukaku e quali partite salta? Tutta la parte iniziale della stagione, tanto in Serie A quanto in Champions League. Nella migliore delle ipotesi, se il processo di guarigione sarà regolare e non sarà necessario finire sotto i ferri, al belga occorreranno fino a 3 mesi per rimettersi in sesto e tornare effettivamente a disposizione. Quando? Non prima del mese di dicembre ma si tratta di una stima approssimativa.

Cosa succede in caso di intervento chirurgico

Il periodo di recupero rischia di dilatarsi in caso di operazione per ricomporre la rottura quasi completa delle fibre muscolari. Le variabili e i fattori decisivi al riguardo comprendono l'estensione della lesione, l'eventuale opportunità di ricorrere al bisturi per la cicatrizzazione oltre a quella che sarà la reazione del suo fisico alla riabilitazione. Lukaku è un attaccante che basa il suo gioco su potenza, scatti e cambi di direzione nei quali la stazza ha un'influenza fondamentale. Ecco perché, in seguito a un percorso medico del genere, la forbice di tempo per rientrare gradualmente a pieno regime agonistico è dai 3 ai 5 mesi.

(in aggiornamento)