Serie A
video suggerito
video suggerito

Lukaku calcia il pallone e crolla a terra infortunato in Napoli-Olympiacos, Conte in ansia: cosa è successo

Tegola per il Napoli nell’ultima amichevole a Castel di Sangro: Romelu Lukaku si ferma per infortunio dopo mezz’ora di gioco contro l’Olympiacos. Antonio Conte in ansia in vista dell’esordio stagionale contro il Sassuolo.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Allarme in casa Napoli a meno di dieci giorni dall'esordio in Serie A. Nell'ultimo test pre-stagionale contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku è stato costretto a lasciare il campo dopo appena mezz'ora per un infortunio muscolare.

L'episodio è arrivato al 31′: l'attaccante belga, dopo aver controllato palla al limite e calciato con il sinistro, ha accusato un forte dolore al quadricipite della coscia sinistra e si è immediatamente accasciato a terra. Subito soccorso dallo staff medico, ha lasciato il campo zoppicando e con del ghiaccio applicato sulla zona dolorante. Al suo posto Antonio Conte ha inserito Lorenzo Lucca sul punteggio di 1-0 (rete di Politano al 17′), con quest'ultimo che poi, nella ripresa, siglerà il gol del 2-0.

Immagine

Conte nervoso per i falli degli avversari

L'infortunio di Big Rom non è stato l'unico momento di tensione durante il match amichevole con la formazione ellenica. L'intensità della gara è infatti salita rapidamente, con diversi falli duri da parte dei greci. Al 35′ un intervento a gamba tesa di El Kaabi su Rrhamani ha fatto esplodere Antonio Conte, che ha abbandonato l'area tecnica per andare faccia a faccia con il calciatore avversario. È stato poi necessario l'intervento del team manager Paolo Rea per riportare la calma.

Leggi anche
Il personal trainer di Conte lascia il Napoli: "Mi vedo costretto a non rinnovare il contratto presentatomi"
Immagine

L'infortunio di Lukaku e le condizioni da valutare in vista del Sassuolo

Il club azzurro ha comunicato che Lukaku ha riportato un "risentimento al quadricipite della coscia sinistra". Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore con gli esami strumentali. La presenza del belga per il debutto in campionato contro il Sassuolo (sabato 23 agosto alle 18) è a forte rischio.

Per Conte si tratta di un imprevisto pesante: il tecnico leccese aveva schierato Lukaku titolare per testare l'assetto offensivo in vista della nuova stagione. Ora il Napoli attende responsi medici, sperando che non si tratti di un problema serio.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica
Calcio
Napoli
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
tennis
Sinner non sa cosa aspettarsi a Cincinnati: "Difficile giocare, qui succede di tutto"
Oggi la sfida con Aliassime nei quarti dell'ATP di Cincinnati: orario e dove vederla in TV e streaming
Cosa significa giocare contro Sinner, Mannarino impressionato dalla dimensione di Jannik
Carlos Alcaraz si rifiuta di obbedire all'ordine dell'arbitro nel match con Nardi: "Non lo farò"
Kalinskaya indignata a Cincinnati, sente versi strani sugli spalti: "Penso che siano ubriachi"
Berrettini non gioca un match da 45 giorni e ora salta anche l'US Open: non ha ancora deciso cosa fare
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views