Dall’Inter viene fuori il nome di chi ha dato la pedata ad Allegri: “È inciampato” Svelata l’identità del responsabile della pedata denunciata da Massimiliano Allegri dopo Inter-Juventus di Coppia Italia. Sull’episodio però emerge un’altra verità.

A cura di Marco Beltrami

Per Massimiliano Allegri la finale di Coppa Italia è stato un vero e proprio incubo. La sua Juventus è stata sconfitta dall'Inter, dopo l'illusorio vantaggio firmato da Vlahovic, chiudendo così la stagione con zero titoli. Come se non bastasse poi l'allenatore si è reso protagonista di un vero e proprio parapiglia in panchina, culminato nell'espulsione dopo diversi faccia a faccia con i nerazzurri. Tutto è nato da una "pedata" galeotta denunciata poi dal mister toscano davanti alla TV. Ma cosa è successo realmente e chi è l'autore del gesto non sanzionato dal giudice sportivo?

Mentre Allegri discuteva con Nedved all'interno degli spogliatoi nel post di Inter-Juventus, tutti si chiedevano chi fosse il responsabile del presunto calcio all'allenatore toscano in zona panchine. Difficile ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, con un Max mai così nervoso e fuori controllo. Prima il faccia a faccia con il vice di Inzaghi Farris dopo l'episodio dubbio del rigore del 2-2 fischiato da Valeri, poi a seguire il nuovo far west, con il coinvolgimento di diversi avversari tra cui anche alcuni calciatori. Espulsione inevitabile per il mister della Juventus che poi ha laconicamente dichiarato "Uno dell'Inter mi ha dato una pedata".

Alla fine però a pagare è stato solo lui, con il giudice sportivo che ha punito con un turno di squalifica il suo comportamento "aggressivo e provocatorio". E il protagonista della pedata? Nessuna menzione nella nota ufficiale sulle sanzioni. Sull'episodio non sono emersi dettagli, né video magari registrati dagli spalti, con varie ipotesi susseguitesi a corredo. C'è chi ha pensato anche che il responsabile potesse essere un calciatore, e forse Lautaro, inquadrato dalle telecamere in quei momenti concitati del duello verbale con Allegri. Quest'ultimo poi con il suo "non so chi era", aveva alimentato il mistero.

In realtà c'è stato però un problema d'interpretazione su questa frase: in molti hanno pensato che il tecnico avesse solo accusato il colpo, senza essersi reso conto dell'identità del colpevole quando in realtà il senso era un altro. Allegri infatti ha individuato l'autore della pedata, ma semplicemente non lo conosceva. Questo il quadro che emerge dopo che dall'Inter è venuto fuori il nome tanto cercato: si tratta di Mario Cecchi, membro dello staff tecnico di Simone Inzaghi. Però a detta dei nerazzurri non ci sarebbe stata nessuna pedata volontaria ad Allegri, visto che quest'ultimo nei momenti concitati delle proteste tra le due panchine non si sarebbe accorto della presenza dello stesso Cecchi: "È inciampato", la versione nerazzurra riportata dal Corriere della Sera.

L’abbraccio tra Cecchi e Inzaghi dopo Inter–Juve

Ma chi è Mario Cecchi e qual è il suo ruolo all'interno dell'Inter? Il collaboratore tecnico di Inzaghi è arrivato a Milano insieme con il mister nella scorsa estate. Il suo compito è quello di curare gli allenamenti, e le strategie di gara durante tutta la settimana. Il loro sodalizio è nato 5 anni fa alla Lazio, con Cecchi che era reduce da 10 anni di attività nel settore giovanile a Empoli. Una bella amicizia sviluppatasi nel corso da tecnico effettuato fianco a fianco a Coverciano, e diventata sempre più solida anche fuori dal campo. Dopo la vittoria della Coppa Italia è stato uno dei primi ad abbracciare Inzaghi infatti, con grande trasporto.