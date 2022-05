Lautaro “aggancia” Bonucci, grossi dubbi sul rigore in Juve-Inter: Valeri non cambia idea Episodio da moviola destinato a far discutere nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Grossi dubbi sul rigore assegnato ai nerazzurri per un fallo di Bonucci su Lautaro.

A cura di Marco Beltrami

Quando si affrontano Juventus e Inter, l'episodio destinato a far discutere è sempre dietro l'angolo. E anche la finale di Coppa Italia ha confermato questa tesi. Sotto la lente d'ingrandimento il calcio di rigore concesso ai nerazzurri che ha permesso a Calhanoglu di realizzare il 2-2. Grandi dubbi sulla decisione di Valeri, poi confermata anche dal Var, di punire un contatto tra Bonucci e Lautaro. Sanzionato il fallo del difensore, anche se in realtà la moviola sembra evidenziare che è l'attaccante ad "agganciare" il bianconero.

Tutto è accaduto al limite dell'area piccola, con l'Inter protesa in avanti alla ricerca del pareggio. Lautaro cade dopo un contrasto con Bonucci e Chiellini. A velocità normale il fallo del difensore entrato nella ripresa sembra netto, e ineccepibile la decisione del direttore di gara con buona pace delle proteste del numero 19. Colpo alla gamba sinistra per il Toro che appena sente il contatto si lascia andare. I replay dell'azione però sembrano evidenziare un'altra verità: a quanto pare è il centravanti che con il movimento dell'arto inferiore sinistro aggancia Bonucci quasi dietro al ginocchio sinistro e finisce poi sul terreno di gioco.

Mentre gli animi si accendono in panchina, l'arbitro Valeri dimostratosi molto deciso nell'assegnazione del rigore, si consulta con il Var. Dopo un breve conciliabolo, il direttore di gara è rimasto fermo sulla sua scelta, irremovibile, rispedendo al mittente le recriminazioni di Bonucci. Quest'ultimo dal canto suo ha ribadito a più riprese di essere rimasto fermo, e di non aver fatto niente per commettere fallo sull'avversario.

