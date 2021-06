La Croazia è ancora a caccia della qualificazione agli ottavi di finale degli Europei 2021. La nazionale di Dalic, inserita nel Gruppo D con Repubblica Ceca, Inghilterra e Scozia, è reduce da un cammino non proprio entusiasmante in questa fase finale del torneo itinerante. Modric e compagni sono infatti riusciti a conquistare soltanto un punto frutto del pareggio contro la Repubblica Ceca per 1-1 dopo aver perso invece a Londra contro i padroni di casa dell'Inghilterra 1-0 per via di un gol di Sterling.

Per staccare il pass degli ottavi di finale sarà necessario vincere contro la Scozia. Un successo, contestualmente ad un incrocio favorevole con il risultato di Repubblica Ceca-Inghilterra, potrebbe promuovere la selezione croata anche come seconda. Questa l'attuale classifica del Girone D:

Repubblica Ceca 4 Inghilterra 4 Croazia 1 Scozia 1

La Croazia passa agli ottavi se…

La Croazia si qualificherà agli ottavi di finale di Euro 2020 soltanto con una vittoria nella partita contro la Scozia, nell'ultima giornata del Gruppo D. Con un pareggio o una sconfitta, i vice-campioni del mondo finirebbero per essere eliminati. Nel dettaglio, una vittoria sulla Scozia porterebbe la Croazia:

al secondo posto in caso di contemporanea sconfitta della Repubblica Ceca contro l'Inghilterra e differenza reti (o numero di gol segnati) a favore.

al terzo posto nel caso in cui l'Inghilterra non dovesse riuscire a battere la Repubblica Ceca. In questo caso, la Croazia sarebbe certa di essere tra le migliori terze degli Europei.

Contro chi gioca la Croazia agli ottavi

In caso di passaggio agli ottavi di finale, la Croazia potrà finire al secondo o al terzo posto nel Gruppo D. Nel primo caso la sua strada nel tabellone degli Europei è già tracciata: finirà per incrociare la seconda classificata del Gruppo E, quello della Spagna per intenderci: la partita si giocherà lunedì 28 giugno a Copenaghen, alle ore 18. In caso di terzo posto, invece, il cammino prevede ancora una serie di scenari, che verranno definiti in maniera chiara soltanto quando si chiuderà la fase a gironi.