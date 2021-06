L'ultima giornata del Girone D degli Europei 2021 sarà decisiva solo in parte per la qualificazione agli ottavi di finale. Inghilterra a Repubblica Ceca sono già certe di essere tra le squadre qualificate, mentre Croazia e Scozia – nello scontro diretto in calendario – sono in cerca della vittoria che le porterebbe con ogni probabilità ad essere tra le migliori terze del torneo. Stasera, martedì 22 giugno, alle ore 21, si sfideranno Inghilterra-Repubblica Ceca e Croazia-Scozia. Nella prima sfida è in palio soltanto il piazzamento finale nel girone, che andrà a delineare il cammino nel tabellone dagli ottavi in avanti, mentre una tra Croazia e Scozia resterà fuori.

La classifica del Girone D: chi passa agli ottavi degli Europei

Repubblica Ceca 4 Inghilterra 4 Croazia 1 Scozia 1

La classifica del Girone D al momento, dopo due partite, vede la Repubblica Ceca al comando con quattro punti insieme all'Inghilterra ma con la nazionale di Silhavy in vantaggio per via di una migliore differenza reti rispetto agli inglesi (+2 frutto di tre gol fatti e un subito contro il +1 dell'Inghilterra che ha realizzato un solo gol ma senza subirne nessuno). Croazia e Scozia sono invece ferme a quota uno dopo aver conquistato un pareggio e una sconfitta nelle prime due partite. La nazionale di Dalic, che ha segnato un gol subendone due, gode però di una differenza reti migliore (-1) contro il -2 della Scozia che invece ha subito due gol senza realizzarne nemmeno uno.

Chi va agli ottavi tra Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca e Scozia