Repubblica Ceca-Inghilterra è il match valido per il terzo turno del gruppo D di Euro 2020. I Three Lions di Gareth Southgate devono vincere contro i ragazzi di coach Jaroslav Silhavy per prendersi la testa del raggruppamento ma i cechi hanno dimostrato di essere in un buon momento e si presenteranno allo stadio Wembley di Londra per fare la loro partita. Dopo il pareggio con la Scozia, gli inglesi devono rispondere alle critiche ricevute per le poche occasioni da gol create, mentre la Česká fotbalová reprezentace ha pareggiato per 1-1 con la Croazia che ha dato seguito alla vittoria in terra scozzese del primo incontro.

C'è grande apprensione per Jaroslav Silhavy e la sua selezione in merito alle condizioni di Patrik Schick, che si è fratturato il naso nel match contro la Croazia, segnando comunque su rigore: se non dovesse farcela giocherà Hlozek, Vydra e Pekhart. Southgate ha diversi dubbi: il primo riguarda lo schieramento tattico e, di conseguenza, gli uomini da utilizzare. Ballottaggio tra Phillips e Grealish per un posto in mediana mentre in attacco con Kane dovrebbero essere confermati Foden e Sterling.

Partita: Repubblica Ceca-Inghilterra

Repubblica Ceca-Inghilterra Giorno: martedì 22 giugno 2021

martedì 22 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Dove si gioca: Wembley Stadium, Londra (Regno Unito)

Wembley Stadium, Londra (Regno Unito) Canale TV: Rai Uno, Sky

Rai Uno, Sky Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now Tv

RaiPlay, Sky Go, Now Tv Competizione: Euro 2020, 2a giornata Girone D

Europei 2021, dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra in TV su Sky

Repubblica Ceca-Inghilterra verrà trasmessa in diretta TV sulla Rai e su Sky. Il match di Londra si potrà vedere in chiaro su Rai Uno subito dopo il tg delle ore 20.00 e sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HD (numero 252).

Repubblica Ceca-Inghilterra dove vederla in streaming

La sfida tra nazionale ceca e quella dei Three Lions si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay, Sky-Go, ovvero l'app per gli abbonati di Sky; e Now Tv.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Inghilterra agli Europei

Jaroslav Silhavy è preoccupato per le condizioni di Schick, che si è fratturato il naso contro la Croazia e resta in dubbio per la sfida di Wembley. Nel caso l'ex Samp e Roma dovesse alzare bandiera bianca al suo posto uno tra Hlozek, Vydra e Pekhart. Per il resto nessun cambiamento nel 4-2-3-1: trequarti con Masopust, Soucek e Jankto, mediana con Kral accanto a Darida e difesa composta da Coufal, Kalas, Celutska e Boril davanti a Vaclik.

Gareth Southgate potrebbe cambiare spartito tattico e questo apre al ballottaggio fra Phillips e Grealish per il ruolo di intero, con Rice davanti alla difesa e Mount. Tridente con Kane, Sterling e Foden. Rientra Trippier al posto di Shaw.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick. Allenatore: Silhavy.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling. Allenatore: Southgate.

Dove si gioca la partita

Il fischio d'inizio di Repubblica Ceca-Inghilterra è fissato per le ore 21:00 allo stadio Wembley di Londra. L'impianto attuale è nato sulle ceneri di quello che aveva ospitato gli Europei del 1996 ed è stato uno dei simboli delle Olimpiadi del 2012. La capienza totale è di 90.000 posti ma ci saranno solo 22.500 tifosi a partita per le regole anti-Covid. La gara inaugurale fu Inghilterra-Italia Under 21 che finì 3-3 con una tripletta di Giampaolo Pazzini, con l'attaccante azzurro che ha segnato il primo gol della storia del nuovo stadio 28″ dopo il fischio inizio.

Euro 2020, Repubblica Ceca-Inghilterra nel girone D

Repubblica Ceca-Inghilterra fanno parte del girone D, con Croazia e Scozia. Dopo il primo turno di gare la classifica dice: Repubblica Ceca 4, Inghilterra 4, Croazia 1, Scozia 1.