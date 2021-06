Croazia – Scozia è la partita valida per l'ultima giornata del girone D degli Europei di calcio. La partita si gioca oggi martedì 22 giugno 2021 in contemporanea con Repubblica Ceca-Inghilterra. Con i cechi e gli inglesi assiepati a 4 punti e la nazionale croata a un punto come quella scozzese, tutto è ancora da decifrare per un girone all'insegna dell'equilibrio. Croazia-Scozia verrà trasmessa criptata sui canali della piattaforma satellitare di Sky e non sulla Rai, in chiaro. E' una gara delicatissima dalla quale potrebbe uscire una qualificata alla fase successiva, per gli ottavi di finale.

Croazia-Scozia si gioca a Glasgow nello stadio Hampden Park e vedrà l'impianto pieno per il 25% della capienza secondo le normative anti Covid. Per la Croazia, vera delusione del Gruppo dopo due gare e un solo punto in classifica, non passare il girone sarebbe un flop clamoroso, dopo che aveva conquistato oltre ogni pronostico il secondo posto nell’ultimo mondiale. La Scozia, dopo anni lontani da palcoscenici mondiali, punta a fare bella figura e togliersi qualche soddisfazione come è già accaduto nel pareggio contro l'Inghilterra.

Partita: Croazia-Scozia

Croazia-Scozia Giorno: Martedì 22 giugno 2021

Martedì 22 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Dove si gioca : Hampden Park (Glasgow)

: Hampden Park (Glasgow) Canale TV : Sky Sport HD (canale 253 del satellite)

: Sky Sport HD (canale 253 del satellite) Diretta streaming : Sky Go, NOW

: Sky Go, NOW Competizione: Euro 2020, 3a giornata Girone D

Europei 2021, dove vedere Croazia-Scozia in TV su Sky

Inizialmente sembrava che Croazia-Scozia si potesse vedere anche sulla Rai in chiaro e visibile a tutti ma la TV di Stato ha optato per Rep. Ceca-Inghilterra. Così, Croazia-Scozia si potrà vedere in diretta TV e online streaming mediante la piattaforma Sky. Un servizio a pagamento riservato agli abbonati: 253 il numero del canale da sintonizzare per collegarsi a Sky Sport e l'applicazione Sky Go da scaricare, sia su pc o tablet e smartphone, per vedere la partita su internet.

Croazia-Scozia, dove vederla in streaming

Il servizio di streaming per Croazia-Scozia prevede due opzioni, sempre e solo a pagamento. La prima è attraverso l'opzione Sky Go, l'applicazione ufficiale di Sky che permette di usufruire della partita sia per il pc che sui devices mobili. La seconda è il servizio offerto da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky dove acquistare il singolo evento.

Le probabili formazioni di Croazia-Scozia agli Europei

O dentro o fuori: per la Croazia, favorita sulla carta contro la Scozia sarà il match della verità. Si ripartirà dalla sicurezza del 4-3-3 con tutti i migliori in campo e un ballottaggio in avanti che porterebbe alla panchina Rebic. Per la Scozia, 3-4-2-1 e nulla da perdere. Si pensa ad un ampio tunrober per dare spazio a tutti ma non a Gilmour: risultato positivo al Covid, è out.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic.

Scozia (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, Armstrong, McTominay, Robertson; McGinn, Fraser; Dykes.

Dove si gioca la partita

Croazia-Scozia si gioca a Glasgow all'Hampten Park uno degli storici impianti europei. A lungo tra gli impianti più capienti del mondo e capace di affluenze vicine ai 150000 spettatori, per ragioni può ospitare un massimo di 52.000 spettatori. Costruito agli inizi del 900 ospita le partite della nazionale, ha già ospitato gare internazionali, come il torneo olimpico di calcio del 2012 come sede accessoria di Londra.

Euro 2020, Croazia e Scozia nel Gruppo D

Inghilterra e Repubblica Ceca comandano il Girone D a 4 punti dopo due partite, Croazia e Scozia inseguono a 1 punto. Dunque, questa ultima tornata sarà decisiva perché potrebbe accadere praticamente di tutto. I tre punti in palio sono fondamentali alla Croazia per poter sperare negli ottavi di finale, mentre per inglesi e cechi andrebbe anche bene un semplice pareggio per proseguire a braccetto l'avventura a Euro 2020.