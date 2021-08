Cristiano Ronaldo vuole il Manchester City: così progetta il suo addio alla Juventus Le ultime indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo raccontano della sua volontà di trasferirsi al Manchester City. Il club inglese sarebbe disposto a pagargli l’ingaggio ma prima dovrebbe rinunciare a Kane. L’operazione è tutt’altro che semplice alla luce delle tempistiche ristrette. La Juve aspetta: sul tavolo potrebbe esserci uno scambio.

A cura di Marco Beltrami

Il futuro di Cristiano Ronaldo sta infiammando gli ultimi giorni di mercato. La sua volontà, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, è quella di trasferirsi al Manchester City. Per questo di comune accordo con il suo potentissimo agente Jorge Mendes sta cercando di progettare la possibile trattativa con il club inglese. I campioni d'Inghilterra, nel caso in cui non riuscissero a portare a termine l'affare Kane, potrebbero affondare il colpo su CR7. Il suo ricchissimo ingaggio non sarebbe un problema, ma la volontà del City è quella di non versare una grossa cifra nelle casse della Juve. Per questo la soluzione giusta potrebbe essere quella di uno scambio.

L'indiscrezione è arrivata dalla Francia e in particolare da L'Equipe. Il centravanti llasciato inizialmente in panchina nella prima giornata di Serie A da Massimiliano Allegri sarebbe intenzionato a lasciare la Juve. Con il suo entourage sta provando ad architettare l'operazione con il Manchester City. Una trattativa tutt'altro che semplice alla luce delle tempistiche ridotte sia per i Citizens (ancora alle prese con l'assalto a Kane) che per i bianconeri che dovrebbero trovare un'alternativa in avanti.

Quello che è certo è che il City al momento è uno dei pochissimi club che può permettersi Cristiano Ronaldo che dal canto suo avrebbe già parlato con alcuni connazionali che militano alle corte di Guardiola, ovvero Bernardo Silva, Ruben Dias e Joao Cancelo. CR7 sarebbe fiducioso sulle possibilità dell'affare e per questo è in pressing su Jorge Mendes e il suo entourage. Il City dal canto suo sarebbe disposto a garantire al giocatore lo stipendio da 30 milioni di euro a stagione, ma non a investire grandi cifre per il trasferimento.

Per questo nell'eventuale discorso con la Juventus potrebbero essere inserite delle contropartite come il difensore Laporte, o l'attaccante Gabriel Jesus (che permetterebbe ad Allegri di colmare la lacuna nel reparto offensivo). Saranno giorni di trattative caldissime e la sensazione è che se il City dovesse definitivamente rinunciare a Kane, potrebbe tentare l'all-in per Ronaldo per un finale di mercato davvero con il botto. Nel caso in cui l'affare dovesse andare in porto si tratterebbe di una situazione clamorosa alla luce del passato allo United di CR7.