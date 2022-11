Cristiano Ronaldo ha un’offerta indecente dall’Al Nassr: guadagnerebbe 23mila euro all’ora Mentre Cristiano Ronaldo è impegnato ai Mondiali con il Portogallo, sul suo tavolo è arrivata una proposta indecente. Cifre astronomiche da parte dell’Al Nassr.

A cura di Marco Beltrami

Il destino di Cristiano Ronaldo è quello di catalizzare sempre l'attenzione calcistica. In Italia per esempio si parla di lui, non solo per le sue gesta ai Mondiali in Qatar ma anche per gli sviluppi dell'inchiesta sui conti della Juventus e sulla sua volontà di battere cassa per gli effetti dei presunti accordi privati con il club. A proposito di soldi, nelle ultime ore CR7 sta conquistando la scena anche in chiave mercato. Sul tavolo del suo agente infatti è arrivata una proposta faraonica, a cui sarà difficile dire di no.

Non bisogna dimenticare infatti che quello che il portoghese è rimasto da pochi giorni senza squadra. Gli effetti della chiacchierata intervista a Piers Morgan sono stati immediati, ed è arrivata infatti la separazione inevitabile con il Manchester United. Una situazione che rende Cristiano Ronaldo appetibile sul mercato, alla luce del suo status di svincolato, tesserabile dunque a zero.

Un'occasione dunque per tanti con l'ex di Real e Juventus che dirà di sì al miglior offerente. E infatti non mancano le proposte clamorose per ingaggiare il classe 1985. Una arriva dall'Arabia Saudita ed è assolutamente eccezionale: l'Al Nassr infatti ha deciso di fare sul serio per il calciatore con un'offerta da 200 milioni di euro a stagione. L'indiscrezione proveniente dalla Spagna ha trovato poi conferme, anche se bisognerà poi trattare sugli sponsor e soprattutto sui diritti d'immagine. Al momento dunque niente di firmato o chiuso, anche perché Cristiano è concentrato sul Mondiale.

L'Al Nassr ricchissimo club che milita nel massimo campionato dell'Arabia Saudita, sogna il colpo a sensazione dopo aver ingaggiato in passato altre stelle del calcio internazionale. Al momento militano nella squadra dell’ex mister della Roma Rudi Garcia (in passato in panchina ci sono stati anche Fabio Cannavaro e René Higuita), l’ex portiere del Napoli Ospina, il mediano brasiliano Luiz Gustavo, il trequartista Balisca, e l’attaccante del Camerun Aboubakar.

Cosa farà Cristiano Ronaldo? Accetterà o meno la proposta dell'Al Nassr, accettando di giocare nella fase finale della sua carriera in un campionato meno competitivo, ma incassando cifre monstre? Difficile dirlo, anche se la prospettiva di guadagnare nel dettaglio 16 milioni al mese, 550mila euro al giorno e 23mila euro all'ora fino al 2025 è quasi irrifiutabile. Peseranno e molte anche le motivazioni, e le percezioni del giocatore che potrebbe anche accontentarsi di cifre minore, pur di giocare però su palcoscenici più prestigiosi a livello sportivo.