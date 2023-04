Cosa è successo tra Cuadrado e Handanovic: in un attimo il chiarimento diventa rissa, poi il pugno Cosa è successo tra Cuadrado e Handanovic nel finale di Juventus-Inter di Coppa Italia? La ricostruzione del diverbio diventato poi una vera e propria rissa.

A cura di Marco Beltrami

Il finale di Juventus-Inter di Coppa Italia è stato contraddistinto da un parapiglia con tanto di rissa tra Cuadrado e Handanovic. Dopo il gol del pareggio nel recupero di Lukaku su rigore e la sua esultanza sotto la curva bianconera, gli animi si sono riscaldati. L'arbitro Massa dopo aver espulso il belga, ha estratto il cartellino rosso anche per il portiere dell'Inter e l'esterno autore del gol del vantaggio della Juve. Ma cosa è successo, e perché i due sono entrati in rotta di collisione? La ricostruzione dell'accaduto.

Dopo aver segnato l'1-1 Lukaku si è portato il dito sul naso con l'altra mano sulla fronte ad emulare il saluto militare. Un gesto sfoderato già in occasione dei gol con la nazionale del Belgio contro la Svezia, ostentato questa volta proprio sotto la curva dello Stadium. Il presidente dell'agenzia di procuratori del centravanti, ha sottolineato come il suo assistito sia stato vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi della Juventus, chiedendo formalmente le scuse ufficiali.

Ai giocatori della squadra di Allegri non è andata giù la speciale celebrazione di Lukaku, ed ecco che è nato il primo corto circuito con Danilo che per "tutelare" i suoi tifosi si è avvicinato al belga dando il la ad un confronto che si è esteso anche ad altri protagonisti. L'arbitro ha sfoderato il secondo giallo e poi il rosso al centravanti dell'Inter che ha protestato a lungo. A questo punto ecco che Cuadrado è entrato in rotta di collisione con Lukaku: il colombiano ha seguito il belga sussurandogli qualcosa.

L'ex Chelsea ha reagito con uno spintone e ne è nato un botta e risposta, con l'intervento anche degli altri giocatori a separarli. Nei video si può notare come l'attaccante inviti Cuadrado ad un confronto negli spogliatoi, prima di essere definitivamente allontanato. Nel frattempo il colombiano è stato raggiunto da Handanovic, con il match ormai è finito e con gli animi apparentemente più freddi.

I due inizialmente sembravano confrontarsi in maniera animata, ma civile. Ad ampi gesti Cuadrado ha provato probabilmente a spiegare al portiere ospite i motivi delle sue recriminazioni e il fatto di non aver gradito l'esultanza di Lukaku sotto la curva, con il suo interlocutore a prendere le difese del compagno. Ad un certo momento però qualcosa è cambiato e si scatenato l'inferno, con un capannello di giocatori e una bruttissima scena con principio di rissa.

Alcuni video circolati poi sul web hanno chiarito cosa è successo: la miccia che ha fatto degenerare il confronto, è stato uno spintone di Cuadrado sul petto di Handanovic che ha reagito. Il confronto è degenerato con i due alla ricerca di un vero e proprio contatto fisico, impedito in parte dall'arrivo degli altri giocatori delle due squadre. Cuadrado con il braccio destro ha fatto partire un colpo con il movimento classico del pugno, che non è andato a segno diventando quasi un tentativo di allontanare lo sloveno che ha sua volta ha colpito con il suo destro, coperto dall'asciugamano.

Decisivo l'intervento iniziale di un addetto ai lavori e di Milik, raggiunti prontamente di corsa da tutti gli altri calciatori presenti che sono riusciti a fatica a dividere i due e ad evitare il peggio. Una scena comunque bruttissima, culminata nella doppia espulsione da parte dell'arbitro Massa. Juventus-Inter è finita davvero in un modo pessimo.