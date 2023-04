Cuadrado e Handanovic perdono la testa, Juve-Inter finisce in mega rissa: caos negli spogliatoi Finale rovente allo Stadium. I calciatori di Juventus e Inter hanno dato vita a un’accesa rissa. Espulsi Handanovic e Cuadrado, dopo il rosso a Lukaku, al termine della semifinale di Coppa Italia,

A cura di Alessio Morra

Finale di partita davvero sgradevole e soprattutto focoso allo Stadium dove i calciatori della Juventus e dell'Inter hanno dato vita a un paio di risse, una addirittura nel tunnel degli spogliatoi. Espulsi Handanovic e Cuadrado, dopo Lukaku aveva ricevuto il secondo giallo per un'esultanza provocatoria sotto la curva bianconera dopo il gol del pari al 94′.

Le sfide tra Juventus e Inter sono sempre pepate. La partita è bruttina, le occasioni sono poche, la Juve passa all'82' con Cuadrado, l'Inter ci prova fino alla fine, con convinzione, e al 93′ si procura un rigore per un mani di Bremer. Lukaku, che aveva rischiato il rosso pochi minuti prima, si porta sul dischetto e pareggia.

Gol dell'1-1 ed esultanza forte, provocatoria, che non piace ai tifosi juventini. Lukaku per quel festeggiamento viene ammonito e quindi espulso. Si crea il primo vero momento di caos. Ma l'arbitro Massa riesce a prendere in mano le redini dell'incontro. La Juve riparte, ma dopo pochi secondi la partita finisce e in quel momento i toni si scaldano.

Iniziano a discutere Handanovic e Cuadrado. Sembra quasi si stiano per chiarire, ma all'improvviso si accende una miccia e volano colpi proibiti. Mai visto il portiere nerazzurro così arrabbiato. Intervengono i compagni di Cuadrado e Handanovic, ci sono in campo anche dirigenti e panchinari. Una quarantina di persone cercano di sedere, qualcuno invece non ci sta.

Volano cartellini. Rosso sia per Handanovic che Cuadrado, che dopo il giallo comunque aveva già la certezza di non esserci nella gara di ritorno (perché diffidato). L'arbitro e i suoi collaboratori riportano la calma. Ma gli animi restano caldissimi. Cuadrado lasciando il campo dice qualcosa al direttore di gara, che metterà tutto nel referto.

Massa espelle poi anche D'Ambrosio, sostituito nella ripresa ed espulso dopo il 90′ anche di Inter-Juve di campionato. Dzeko indica lo stemma dell'Inter e prova a caricare i suoi tifosi. Da alcune immagini, uscite al termine dell'incontro, si vedono anche colpi proibiti, e pare ci sia un tentativo di colpo di Cuadrado verso Handanovic. E da successive immagini pare che il pugno del colombiano sia andato a segno.

Una parte dei calciatori, o meglio quasi tutti rientrano negli spogliatoi, alcuni giocatori di Juventus e Inter restano in campo per salutare i tifosi. Ma a un certo punto si vedono correre velocemente verso il tunnel i calciatori che erano in campo. Le telecamere riprendono gli spogliatoi e si percepisce che sta succedendo ancora qualcosa altro. Un'altra rissa. Inzaghi e Allegri hanno cercato di mettere acqua sul fuoco e non hanno voluto dare troppo peso a quella rissa.