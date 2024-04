video suggerito

Squadra boliviana aggredita e derubata dopo la sconfitta: negli spogliatoi è il caos totale La squadra boliviana dell’Always Ready aggredita e derubata negli spogliatoi da un gruppo di persone subito dopo la sconfitta in casa. I giocatori hanno annunciato di non volersi più allenare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giocatori aggrediti e derubati subito dopo la sconfitta subita dall‘Always Ready agli ottavi di finale del Torneo Apertura in Bolivia. Secondo quanto riferisce ESPN diverse persone sono entrate nello spogliatoio della squadra di casa e hanno picchiato e rubato gli oggetti dei giocatori dopo il ko subito contro l‘Independiente Petrolero. Inoltre, il giocatore Diego Medina ha annunciato che avrebbe lasciato il club dopo essere stato colpito

La decisione della squadra dopo quanto è accaduto è arrivata immediatamente dopo: "Non ci alleneremo a partire da lunedì". Ciò che rende ancora più particolare questa vicenda è il fatto che la squadra non sia riuscita a prendere l'autobus del club successivamente all'aggressione. I giocatori di fatto accusano la società di averli abbandonati. Una vicenda ancora inspiegabile, specie per la facilità con cui i supporters della squadra di casa siano riusciti a fare irruzione negli spogliatoi totalmente indisturbati.

Le immagini mostrate evidenziano lo spogliatoio dell'Always messo totalmente a soqquadro. Scarpette da calcio, vestiti, cibo e tutto ciò che fa parte dell'abbigliamento di squadra completamente rovesciato sul pavimento. Indizi di quanto possa essere accaduto in quei frangenti terribili. I giocatori sono visibilmente provati, di certo non si aspettavano di ritrovarsi negli spogliatoi un gruppo di persone pronti ad affrontarli solo per aver perso una partita.

Davanti alle telecamere poi la denuncia di vari giocatori provati da quanto accaduto e che hanno annunciato come a partire dalla giornata di oggi non prenderanno più parte agli allenamenti. Una presa di posizione netta, specie perché hanno dichiarato di essersi sentiti abbandonati dalla società in quel momento. In attesa di un comunicato ufficiale per far luce sulla vicenda, la squadra dovrebbe preparare la partita di Coppa contro l'Independiente Medellin prevista per il prossimo venerdì 5 aprile.