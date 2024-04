video suggerito

Allegri non cambia idea sul valore della Juve: "Oggi siamo una squadra da -20 punti dall'Inter" Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della partita con la Fiorentina ha parlato anche del valore della sua squadra.

A cura di Vito Lamorte

"I numeri sono quello che contano, il campionato dice il valore reale delle squadre. In questo momento siamo a 20 punti dall’Inter. Non dobbiamo pensare a questi punti ma a quelli che ci mancano per andare in Champions". Sono queste le parole dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della partita con la Fiorentina.

Il tecnico bianconero si è soffermato sulla prova della sua squadra contro la Lazio in Coppa Italia: “Le vittorie fanno vedere tutto in modo diverso. Era una competizione diversa ed era solo il primo round, ora abbiamo 20 giorni per rituffarci in campionato con l’obiettivo di sistemare e consolidare la nostra posizione. Domani abbiamo bisogno di un risultato. Abbiamo otto partite di campionato, dobbiamo trovare i punti per centrare l’obiettivo principale di raggiungere la Champions”.

Sul valore della rosa rispetto all'inizio della stagione, Allegri ha risposto così: "Oggi vale di più? Singolarmente, dei ragazzi? Assolutamente. È normale. E semplice: sono giocatori bravi che hanno margine di miglioramenti, più giocano e più migliorano. Ecco perché arrivare in Champions è fondamentale. L'anno prossimo ci sarebbero minimo 8 partite di Champions. Cosa vuol dire? Chi ha meno partite internazionali può solo crescere. Ecco perché ci sono giocatori cresciuti, a prescindere da quest'ultimo periodo, in cui abbiamo lasciato tanti punti per strada. Ma non vuol dire che i ragazzi non sono cresciuti".

In merito al suo futuro, quando arriva la domanda sul rinnovo del contratto afferma: "Lavorerei meglio sapendo il mio futuro? Lavoro molto bene lo stesso. L'unico pensiero è centrare gli obiettivi, su questo con la squadra e lo staff siamo concentrati sugli obiettivi per cui siamo partiti. C'è da lottare, far fatica, soprattutto per centrare l'obiettivo delle prime quattro. La partita di Coppa Italia ci dirà se siamo bravi. L'unico pensiero da avere è centrare l'obiettivo e finire la stagione nel migliore modi".