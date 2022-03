Cori razzisti contro Vlahovic, il Giudice sportivo multa la Fiorentina. Ammenda anche per la Juve I cori razzisti a Vlahovic in Fiorentina-Juventus sono costati alla società viola una multa salata. Punita anche la società bianconera per un motivo diverso e particolare.

A cura di Marco Beltrami

Dusan Vlahovic era l'osservato speciale di Fiorentina-Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia. I suoi ex tifosi gli hanno riservato, come da previsione, un'accoglienza incandescente in cui purtroppo nonostante le raccomandazioni viola non sono mancati anche i cori razzisti. C'era grande attesa dunque sui provvedimenti del Giudice Sportivo all'indomani della sfida del Franchi vinta dai bianconeri grazie al rocambolesco autogol nel finale di Venuti. La Fiorentina dovrà pagare una multa per il comportamento dei suoi tifosi.

Oltre alla coreografia suggestiva e spettacolare con riferimento al Sommo Poeta Dante Alighieri e al suo Inferno, e ai fischi costanti, non sono mancati gli insulti a Vlahovic. Sia durante il riscaldamento, in avvio di gara, e nel post-partita quando Vlahovic ha consolato lo sfortunato Venuti e si è alzato dagli spalti del Franchi il coro "Sei uno zingaro". Il Giudice sportivo per questo, sulla base del referto presentato da arbitri e ufficiali di gara ha sanzionato il club del capoluogo toscano con una multa di 10mila euro.

Nella nota ufficiale si legge che il motivo dell'ammenda alla Fiorentina è per "avere suoi sostenitori, prima dell'inizio ed al termine della gara, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". Inoltre la società del presidente Commisso è stata sanzionata con un'ulteriore ammenda di 2mila euro per un altro motivo. Infatti è stata riconosciuta la "responsabilità oggettiva" per "avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara".

Scorrendo il comunicato del Giudice sportivo, si può constatare anche una multa nei confronti della Juventus. Il motivo? Lo stesso che ha portato al provvedimento nei confronti della Fiorentina: anche i bianconeri sono stati considerati responsabili del ritardo ingiustificato di 3 minuti del fischio d'inizio. In questo caso dunque si potrebbe dire, mal comune mezzo gaudio per le società di Commisso e Allegri.