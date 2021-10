Conte prima scelta del Manchester United dopo Solskjaer: la sua rivincita dopo il gran rifiuto Il Manchester United è una polveriera e nonostante la dirigenza sia intenzionata a concedere fiducia a tempo a Solskjaer non mancano le indiscrezioni sui possibili sostituti. In pole c’è Antonio Conte, pronto a dire sì ai Red Devils anche a stagione in corso. Una possibile rivincita per il manager salentino.

A cura di Marco Beltrami

Il tracollo interno contro il Liverpool ha messo a nudo tutti i limiti e i problemi del Manchester United. Sul banco degli imputati è finito come spesso accade il manager Solskjaer che già nelle scorse settimane era stato oggetto di discussione: oltre ai risultati deludenti, nel mirino anche la gestione di uno spogliatoio che sembra una polveriera. Chi può rimettere insieme i cocci? Chi può, anche usando il pugno duro, ricompattare l'ambiente? Non è un caso che in pole per la sostituzione del norvegese ci sia Antonio Conte, un tecnico che paradossalmente in passato proprio per il suo piglio non era stato considerato un profilo giusto per i Red Devils.

Ronaldo e Pogba (il primo con una pessima reazione che sarebbe potuta costargli il rosso, e il secondo non graziato invece dall'arbitro) hanno mostrato in maniera evidente tutta la loro frustrazione contro il Liverpool. Quanto mostrato dal portoghese e dal francese, è in realtà a quanto pare solo la punta dell'iceberg visto che lo spogliatoio dei Red Devils è minato da uno stato d'animo di irrequietezza. La sensazione è che Solskjaer non abbia più il polso della situazione, con le individualità che sembrano dunque prevalere sul gruppo sia in campo che fuori.

Sono emerse infatti in maniera improvvisa tutte le criticità della gestione dell'ex attaccante: i tabloid hanno infatti raccontato di allenamenti non troppo intensi, soprattutto sul pressing e di indicazioni confusionarie sia nei pre-partita che poi in campo (il gesto di Ronaldo che agita le braccia ad indicare la confusione dei movimenti è diventato virale). Come se non bastasse poi, a far discutere sono state anche le scelte tecniche con alcuni giocatori decisamente fuori forma come Maguire e Shaw (lontani parenti di quelli visti a Euro 2020), ma comunque ancora in campo, e altri in forma ma lasciati in panchina come Bailly o Lingard.

Nonostante tutto, la dirigenza del Manchester United che nutre grande rispetto per Solskjaer e per il suo passato, a quanto pare ha deciso di aspettare il prossimo match contro il Tottenham, concedendogli ancora fiducia. Proprio per questo, come evidenziato da Sky Sports, non ci sono state ancora proposte ufficiali per eventuali sostituti e in primis per il tecnico principale indiziato per la sostituzione ovvero Antonio Conte. Quest'ultimo sarebbe pronto a dire sì al club dell'Old Trafford, nonostante non abbia mai apprezzato la prospettiva di prendere le redini di una squadra a stagione in corso. Una dimostrazione di quanto gradirebbe tornare in Premier alla guida di Cristiano Ronaldo e compagni.

Un'eventuale chiamata dello United rappresenterebbe una rivincita per Antonio Conte, che nel 2018 fu scartato da una parte dei vertici dello United. Stando al Daily Express, i Red Devils accantonarono il nome del salentino considerandolo non idoneo a raccogliere l'eredità di Mourinho, alla luce della sua "natura irritabile". Ecco allora che la scelta ricadde su Solskjaer. D'altronde il nome del manager italiano è risultato sgradito recentemente anche a due ex bandiere dello United come Neville e Schmeichel, che però sono molto legate all'ex compagno norvegese. A sponsorizzare invece un eventuale "italian job" affidato a Conte potrebbe essere Sir Alex Ferguson, che ai tempi dell'esperienza al Chelsea di Conte, ne esaltò le doti e lo spirito: "Antonio è fantastico, vedi la sua energia in campo". Al momento dunque Conte resta in pole, anche se in lizza ci sono anche Zidane, Brendan Rodgers, Ten Hag e Potter del Brighton.