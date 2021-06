Oggi si disputerà l'ultima giornata del Gruppo B degli Europei. Alle ore 21, in contemporanea, si giocheranno Russia-Danimarca al Parken Stadium di Copenaghen, in Danimarca, e Finlandia-Belgio al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo, in Russia. Al momento, solo Kevin De Bruyne e compagni sono certi di accedere alla fase a eliminazione diretta, anche se non sono ancora sicuri di farlo da primi del girone.

Nei primi due turni, infatti, hanno battuto prima i russi per 3-0 e poi i danesi per 2-1, ma la combinazione degli altri risultati ha fatto sì che la nazionale di Roberto Martinez debba conquistare la qualificazione nell'ultima sfida. La Finlandia, dal canto suo, ha vinto per 1-0 contro la formazione capitanata da Simon Kjaer nel match d'esordio, che verrà ricordato per quanto accaduto a Christian Eriksen, ma ha perso con lo stesso punteggio contro la squadra di Stanislav Cherchesov. Anche la stessa Danimarca, pur non avendo conquistato alcun punto finora, ha ancora la possibilità di passare alla fase successiva, anche se per riuscire nell'impresa ha a disposizione un solo risultato nell'ultima sfida con la Russia: la vittoria.

La classifica del Girone B: chi passa agli ottavi degli Europei

Belgio 6 Russia 3 Finlandia 3 Danimarca 0

Dopo le prime due giornate, è il Belgio a guidare la classifica del Gruppo B. Gli uomini di Martinez sono a punteggio pieno a quota 6 punti, con una differenza reti di +4, frutto di 5 gol fatti e uno solo subito. Al secondo posto, in attesa dell'ultimo turno, c'è la Russia con 3 punti e differenza reti di -2, a causa dell'unico gol fatto, a fronte dei tre subiti. Pur avendo anche lei 3 punti e una differenza reti migliore rispetto alla formazione capitanata da Artem Dzyuba, la Finlandia è in terza posizione, con un gol fatto e uno subito. A incidere su situazioni di punteggio pari prima della differenza reti, infatti, sono gli scontri diretti, con la Russia sopra la Finlandia grazie alla vittoria firmata Aleksey Miranchuk. Fanalino di coda del raggruppamento è la Danimarca, condizionata pesantemente da quanto accaduto a Christian Eriksen e ferma a 0 punti dopo le prime due giornate, con differenza reti di -2, frutto di un solo gol fatto, a fronte dei tre subiti.

Belgio, dunque, già qualificato e in attesa di scoprire se passerà agli ottavi da primo o secondo classificato. Bagarre totale, invece, per l'altro posto ancora disponibile, con Russia, Finlandia e Danimarca ancora in corsa per accaparrarselo. Delle tre, la Russia sembra essere la favorita, poiché ha bisogno di un punto contro i danesi, in caso di sconfitta della Finlandia contro Lukaku e compagni. Anche la squadra di Kasper Hjulmand deve sperare in una vittoria belga perché, battendo i russi, si troverebbe a 3 punti, proprio come Finlandia e Russia. A quel punto, a contare sarebbe innanzitutto la differenza reti, seguita da gol segnati, numero di vittorie, punti disciplinari e ranking Qualificazioni Europee.

Chi va agli ottavi tra Danimarca, Finlandia e Russia

Il Belgio è l'unica squadra del Gruppo B a essere già certa di essere tra le squadre qualificate agli ottavi di finale degli Europei. Per chiudere in testa al girone ha bisogno di un pareggio nell'ultima sfida contro la Finlandia. Passerebbe come prima anche se dovesse perdere di uno o due gol, indipendentemente dal risultato della Russia. Per finire secondo, dovrebbe perdere di tre, quattro o cinque gol e la Russia dovrebbe battere la Danimarca. C'è solo un caso in cui la formazione di Roberto Martinez chiuderebbe terza (già certa di essere ripescata): dovrebbe perdere di sei o più gol e, al contempo, la Russia dovrebbe vincere la sua partita.

La Russia si qualificherà alla fase finale degli Europei se riuscirà a ottenere una vittoria o un pareggio contro la Danimarca, a patto che la Finlandia non batta il Belgio. Se vincessero sia Russia che Finlandia, la classifica del girone prenderà forma in base alla differenza reti riguardante solo le partite tra le tre squadre. La Russia sarebbe terza se la Finlandia vincesse con uno scarto da uno a cinque gol, seconda se battesse il Belgio di almeno sei reti.

La Finlandia passerà il turno con una vittoria o un pareggio, ma la Russia dovrà perdere con la Danimarca. Se la Russia dovesse vincere e la Finlandia battere il Belgio di uno o due gol, questa finirebbe seconda alle spalle di De Bruyne e compagni. Chiuderebbe prima solo in caso di vittoria con uno scarto da tre gol in su, con la contemporanea vittoria della Russia. Se quest'ultima e la Finlandia dovessero perdere, la classifica del girone prenderà forma in base alla differenza reti riguardante solo le partite tra le tre squadre.

La Danimarca può solo vincere contro la Russia e sperare che il Belgio batta la Finlandia. A quel punto, sarebbe decisiva la differenza reti. Se i danesi dovessero battere la squadra di Cherchesov per 1-0 e i finlandesi perdere con quella di Martinez, la differenza reti sarebbe pari e sarebbero seguiti, nell'ordine, questi parametri: i gol segnati complessivi, il numero di vittorie (che in questo caso sarebbe uguale), i punti disciplinari e il ranking Qualificazioni Europee (in cui la Russia è 12°, la Danimarca 15° e la Finlandia 20°). Gli ultimi due parametri sarebbero utilizzati solo se la Danimarca vincesse 1-0 e la Finlandia perdesse 2-1 o 3-0. La Danimarca arriverebbe seconda vincendo di due o più gol contro la Russia, con la contemporanea sconfitta della Finlandia contro il Belgio.

Chi vincerà il girone affronterà una delle quattro migliori terze domenica 27 giugno alle ore 21, all'Estadio La Cartuja di Siviglia. Chi arriverà secondo se la vedrà con il Galles sabato 26 giugno alle ore 18, alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam. Chi dovesse arrivare terza ed essere ripescata affronterebbe la vincente del Gruppo E o quella del Gruppo F.