La Ternana terminerà il campionato, sospiro di sollievo in Serie C: salva la regolarità del girone B

La Ternana concluderà regolarmente il campionato di Serie C girone B. Sono state ore e giorni ricci di tensione quelli che hanno accompagnato il futuro del club umbro. Lunedì scorso, l'annuncio di liquidazione volontaria annunciata dalla famiglia Rizzo, proprietaria del club, aveva fatto presagire il peggio.Una condizione che avrebbe portato all'autoesclusione della Ternana dal campionato alterando a quel punto il campionato in un momento a dir poco delicato con due squadre, Arezzo e Ascoli, al primo posto con 71 punti.

Ebbene tutto questo non accadrà e il campionato sarà completato come da calendario. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport che spiega gli scenari fino al termine della stagione. Il procuratore sportivo Minieri (legale rappresentante della MM management Srl) avrebbe fatto sapere di non aver mai presentato alcuna istanza di fallimento nei confronti del club. Pertanto, a tutela dei propri crediti, ha invece iniziato un'azione esecutiva con un atto di pignoramento. L‘istanza di un creditore ha riportato tutto alla normalità nel percorso della liquidazione giudiziale. Al contrario, il Codice Civile, in presenza di liquidazione volontaria, prevede la cessazione immediata della società.

Un momento dell’ultima sfida di campionato della Ternana giocata contro il Perugia.

Insomma, per il momento l'attività sportiva della squadra umbra andrà avanti, non a caso sono ripresi gli allenamenti del gruppo in vista della prossima sfida di campionato contro il Bra. Una notizia che fa sorridere anche Arezzo e Ascoli che temevano, in caso di esclusione della Ternana dal campionato, che venissero cancellati i risultati – e dunque anche i relativi punti – ottenuti in stagione nelle due partite contro gli umbri. In quel caso a beneficiarne sarebbe stato l'Arezzo che tra andata e ritorno ha conquistato solo un punto contro la Ternana. L'Ascoli invece ha vinto entrambe le partite che avrebbe provocato un -6 in classifica decisivo per far vincere il campionato ai toscani.

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Il campionato dunque non subirà alcuna variazione e la Ternana garantirà così che la lotta per la promozione in Serie B, playoff, playout e retrocessione, non subiscano mutamenti forzati come accaduto nella passata stagione nel girone C con l'esclusione di Taranto e Turris. La Ternana può giocarsi ancora le sue chance di raggiungere i playoff. Attualmente gli umbri sono al nono posto con 45 punti. L'obiettivo è sempre quello di fare un pronto ritorno in quella Serie B solo sfiorata la passata stagione con la sconfitta nella finale playoff contro il Pescara di Baldini.