Chiellini arrotonda lo stipendio con videomessaggi a pagamento, costano 92 euro: “Vi aspetto”

Dopo essere stato centellinato sapientemente durante l'intera stagione regolare, con una gestione del minutaggio che lo mantenesse integro per la fase decisiva del campionato, Giorgio Chiellini ha prevedibilmente giocato tutti i 90 minuti sia dei quarti che della semifinale dei playoff della Major League Soccer. Il piano volto a preservare il 39enne difensore toscano da infortuni e sprechi di energie ha avuto il successo sperato: il Los Angeles FC ha potuto disporre della versione migliore dell'ex capitano della Juventus e ora giocherà la finale di MLS con l'obiettivo di fare doppietta dopo il titolo del 2022. Il venerando Chiellini ne sa a pacchi e chi volesse un consiglio personale da lui può averlo, al modico prezzo di 100 dollari (92 euro al cambio).

Chiellini infatti è tra i personaggi famosi – attori soprattutto, ma anche sportivi – che si mettono a disposizione di chiunque per registrare videomessaggi personalizzati a pagamento. Il servizio viene gestito tramite la piattaforma online – nonchè la corrispondente app – Cameo, che trattiene per sé il 25% dei soldi pagati dagli utenti. Dunque il campione d'Europa incassa 69 euro per ogni video che registra, che sia un video di auguri oppure per dare consigli o incoraggiamenti, o di qualsiasi altro genere.

In un filmato promozionale, Chiellini si presenta e spiega in inglese: "Ciao, sto aspettando le vostre richieste". Tra i tanti calciatori presenti su Cameo, ci sono altri italiani: l'interista Federico Dimarco (50 dollari), il monzese (di proprietà del Milan) Lorenzo Colombo (56 dollari), l'ex juventino Marco Motta (47 dollari) ed anche Giuseppe Rossi (75 dollari). Un modo per portare a casa qualche altro soldino a costo zero, sia di tempo che fatica.

Sabato prossimo Chiellini e il Los Angeles FC si giocheranno la vittoria del campionato nordamericano nella finale dei playoff in gara secca contro i Columbus Crew. L'ex pilastro della Nazionale è stato decisivo nel mantenere la propria porta inviolata sia nei quarti contro i Seattle Sounders (1-0) che in semifinale contro l'Houston Dynamo (2-0). Manca un ultimo sforzo per il secondo trionfo consecutivo della squadra californiana in MLS. Giorgio sa come si vince: i tifosi lo adorano, nello spogliatoio è un totem.