Chi va in Serie B tra Empoli, Udinese e Frosinone: le combinazioni nella lotta per non retrocedere Tra i vari scenari nella lotta salvezza ce n'è anche uno che fa riferimento al possibile spareggio in caso di arrivo a pari punti. Può versificarsi tra Empoli e Udinese.

L'ultima giornata di Serie A è decisiva per stabilire qual è la terza squadra che retrocederà in Serie B assieme alla Salernitana e al Sassuolo, già condannate. Lecce, Cagliari e Verona sono fori dalla bagarre in virtù dei risultati raccolti nello scorso turno. La lotta salvezza è ristretta a tre formazioni racchiuse nel giro di due punti: Frosinone (35), Udinese (34), Empoli (33).

Ciociari e friulani si affrontano nello scontro diretto, mentre i toscani ospitano la Roma che al suo campionato ha più nulla da chiedere. Non può chiudere né al 5° né al 7° posto e per accedere alla Champions deve sperare che l'Atalanta (vincitrice dell'Europa League) non agganci il 4° posto.

La classifica di A in zona retrocessione

16. Frosinone – 35 punti

17. Udinese – 34

18. Empoli – 33

19. Sassuolo – 29 (già retrocesso)

20. Salernitana – 16 (già retrocessa)

Chi va in serie B e chi si salva: tutte le combinazioni fino all'ipotesi spareggio

Il Frosinone è la squadra che sta messa meglio rispetto all'Udinese e all'Empoli: può bastare anche un pareggio per avere la certezza di restare in Serie A. Più complicata la situazione dei bianconeri (salva in caso di vittoria e pareggio allo Stirpe con il mancato successo dei toscani). Quasi drammatica quella della formazione di Nicola che, per evitare pericolosi incroci di risultati, può solo battere la Roma.

Tra i vari scenari ce n'è anche uno che fa riferimento al possibile spareggio in caso di arrivo a pari punti. Può versificarsi tra Empoli e Udinese. Di seguito le differenti opzioni a disposizione di Frosinone, Udinese ed Empoli:

Il Frosinone si salva se vince o pareggia contro l'Udinese. Resta in Serie A anche se perde contro l'Udinese ma deve sperare che l'Empoli non batta la Roma.

vince o pareggia contro l'Udinese. Resta in Serie A anche se perde contro l'Udinese ma deve sperare che l'Empoli non batta la Roma. L'Udinese si salva se vince a Frosinone. In caso di pareggio deve augurarsi che l'Empoli non vinca contro la Roma. Friulani salvi anche in caso di sconfitta coi ciociari ma solo se l'Empoli perde coi giallorossi.

vince a Frosinone. In caso di pareggio deve augurarsi che l'Empoli non vinca contro la Roma. Friulani salvi anche in caso di sconfitta coi ciociari ma solo se l'Empoli perde coi giallorossi. L'Empoli si salva se vince contro la Roma. In caso di pareggio deve sperare nella sconfitta dell'Udinese allo Stirpe: i toscani non sarebbero ugualmente salvi ma con un arrivo a pari punti (34) coi friulani potrebbero giocarsi le ultime possibilità allo spareggio.