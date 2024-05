Verona salvo con un turno d’anticipo, l’impresa di Baroni: in Serie B una tra Frosinone, Udinese e Empoli

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Verona vince 2-1 in casa della Salernitana e centra la salvezza con un turno d'anticipo. Le reti di Suslov e Folorunsho allo stadio Arechi permettono ai gialloblù di Marco Baroni di andare a quota 37, staccando l'Udinese e superando in un colpo solo il Frosinone e il Cagliari agganciando il Lecce: in questo modo i veneti volano a +4 sull'Empoli terzultimo, tirandosi definitivamente fuori dalla mischia a una giornata dalla fine.

Un capolavoro da parte della squadra gialloblù, che alla fine del girone d'andata sembrava quasi spacciata ma è riuscita a risalire la china e, come lo scorso anno, ha centrato una salvezza che appariva impossibile a metà del viaggio.

In casa della già retrocessa Salernitana, sostenuta sempre da un pubblico encomiabile, a sbloccare il risultato ci ha pensato Suslov, che dopo un'azione travolgente con sombrero a Sambia ha infilato la palla col mancino alle spalle di Fiorillo.

Il Verona ha trovato il raddoppio negli istanti finali della prima frazione: azione insistita dell'Hellas, con Noslin che appoggia per Lazovic e il capitano gialloblù serve Folorunsho in area. Tocco comodo in davanti a Fiorillo e pallone in rete.

Nonostante la clamorosa rivoluzione sul mercato di gennaio, il Verona è riuscito a centrare l'obiettivo: si tratta del secondo capolavoro di Marco Baroni dopo quello di Lecce dello scorso anno.

Il tabellino di Salernitana-Hellas Verona



MARCATORI: 22′ Suslov, 45+3′ Folorunsho, 90'Maggiore.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola (dal 46′ Candreva); Sambia, Coulibaly (dal 46′ Maggiore), Basic, Zanoli; Tchaouna, Kastanos; Weissman. Allenatore: Colantuono.

H. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi.