Chi è Andrea Tabanelli di The Couple: l'ex calciatore di Serie A in coppia con Spinalbese Tra i concorrenti del nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi The Couple c'è anche l'ex calciatore Andrea Tabanelli: chi è e cosa fa oggi l'ex giocatore di Cesena, Cagliari, Lecce, Pisa e Frosinone che vanta un trascorso in Serie A e nel game-show fa coppia con Antonino Spinalbese.

A cura di Michele Mazzeo

Tra i concorrenti del nuovo programma in onda ogni lunedì su Canale 5, "The Couple – Una vittoria per due", condotto da Ilary Blasi c'è anche un ex calciatore professionista che nel corso della sua carriera ha anche giocato in Serie A. Si tratta di Andrea Tabanelli che nel game-show di Mediaset che mette in palio un milione di euro gioca in coppia con Antonino Spinalbese noto per la relazione con la showgirl Belen Rodriguez dalla quale è nata la figlia Luna Marì.

Chi è Andrea Tabanelli: la carriera da calciatore del concorrente di The Couple

Nato a Ravenna il 2 febbraio 1990 e cresciuto calcisticamente nel Cesena, il 35enne di ruolo centrocampista ha appeso gli scarpini al chiodo da due anni dopo aver militato per una stagione con la squadra della sua città natale in Serie D. Nel corso della sua carriera, oltre alle maglie di Cesena e Ravenna, Andrea Tabanelli ha vestito le casacche di Bellaria Igea Marina, Giacomense, Cagliari (con cui ha esordito in Serie A), Pisa, Padova, Lecce, Frosinone e Pescara disputando soprattutto campionati di Serie B e Serie C.

L'esperienza a Lecce e il gol in Serie A contro il Genoa

Le sue stagioni migliori le ha giocate con la maglia del Lecce contribuendo in modo determinante alla promozione in Serie A nella stagione 2018/2019 con 8 gol e 2 assist in 26 presenze e, seppur trovando meno spazio, nella prima parte della stagione successiva mettendo a segno la sua prima e unica rete nel massimo campionato italiano nel pareggio casalingo contro il Genoa prima di essere ceduto al Frosinone nel mercato invernale.

Cosa fa oggi Andrea Tabanelli: il nuovo lavoro da DJ e la vita privata

Una volta chiuso il suo rapporto con il calcio giocato, anche a causa di un infortunio al piede che lo ha tormentato negli ultimi anni da calciatore, oggi Andrea Tabanelli, oltre a gestire un lido a Casalborsetti, ha intrapreso una nuova carriera da DJ dando così sfogo all'altra sua grande passione, vale a dire la musica. L'ex calciatore è papà di due figli, Asia e Leonardo, avuti dalla precedente relazione con l'ex compagna Sara.