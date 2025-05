video suggerito

Cassano: “Dite al presidente della Sampdoria queste mie parole”. Gli parla di personaggi farlocchi Antonio Cassano sfrutta Adani e Ventola a Viva el Futbol per mandare un messaggio diretto al presidente della Sampdoria Manfredi per il futuro post-retrocessione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Cassano non può restare indifferente di fronte alla retrocessione della Sampdoria in Serie C. L'ex attaccante che ha contribuito a scrivere pagine memorabili di storia blucerchiata, condivide il dolore dei tifosi ma è fiducioso in vista del futuro e del ritorno ad alti livelli. Per questo, nell'ultima puntata di Viva el Futbol, FantAntonio ha voluto parlare direttamente al presidente Matteo Manfredi, alla sua maniera ovvero senza filtri. Parole che sono destinate a fare rumore come quelle del predecessore del dirigente, Ferrero.

Cassano sulla retrocessione della Sampdoria

Non usa giri di parole insomma Cassano, soprattutto quando è coinvolto emotivamente. Nella Samp ha lasciato un pezzo di cuore dal 2007 al 2011 e poi dal 2015 al 2017. Per questo, ha consolato personalmente alcuni storici tifosi dimostrandosi speranzoso per una ripartenza con il piede giusto dopo il disastro delle ultime stagioni. Questo però solo se il presidente Manfredi farà le scelte giuste: "Nei prossimi anni sono convinto che ne verremo fuori. Se Manfredi si affida ad Andrea Mancini (ovvero il ds, ndr) con gente competente ne possiamo venire fuori. Altrimenti, se inizi a fare ‘sì, no, ma, sai'… perfetto: ce ne sarà un altro e si può anche ripartire dalla terza categoria, non c'è problema".

Insomma per Cassano si è arrivati al punto di non ritorno e per questo è necessario andare dritti al punto, tagliando con il passato. Nessuno sconto dunque anche per Manfredi: "Non abbiamo bisogno di gente farlocca, che dice chiacchiere. Se vuole e ama la situazione e ne vuole venire fuori, bene. Altrimenti se ne va fuori dai cog…ni anche Manfredi".

Il messaggio di Cassano al presidente della Sampdoria Manfredi

Di fronte all'endorsment per Manfredi da parte di Ventola, Cassano ne approfitta per lanciare un messaggio proprio al presidente della Sampdoria, attraverso i suoi due compagni di viaggio, appunto Ventola e Adani: "Grazie dell'assist, se lo vedete ditegli ‘Antonio Cassano spera in te', mi avete detto che è una brava persona. Mi fido di voi due, e gli dico ‘fatti amare dal popolo con i fatti perché il popolo può anche andare in terza, seconda, o prima categoria. Il popolo della Sampdoria ti ama alla follia se sei una persona seria e ami la sua squadra'. Altrimenti, se deve fare le cose in mezzo in mezzo, può anche andare. Ditegli queste parole, grazie da parte mia ragazzi".

Cassano fa nomi e cognomi

Per essere ancora più chiaro Cassano ha fatto anche un nome, ovvero quello dell'ex direttore sportivo Accardi: "Accardi giustamente è stato mandato via. Anche se la gente che conosco fa un disastro, io lo dico, e se poi si offende non me ne frega un ca..o. Lui ha fatto un disastro e pare che ci poteva essere qualcun altro dietro ad Accardi che dava qualche consiglietto, così come a Manfredi…". Un riferimento a chi? Difficile dirlo. La voglia deve essere quella di non guardarsi indietro.

Insomma un appello a Manfredi a circondarsi delle persone giuste, per non fare ulteriori passi falsi: "I consiglietti, caro Manfredi, non farteli dare. Se sbagli, sbaglia con la testa tua e la gente sampdoriana… ti accetta così come sei. In questo momento qua affidati gente competente, e per bene. Lasciamo stare quelli che sono all'estero oppure altri farlocchi… mandali fuori dai cog…ni. Ormai il danno è stato fatto, ci riprenderemo. Siamo andati in fondo al barile perfetto e ora dobbiamo risalire. La gente amerà sempre la propria squadra e io sarò con loro in questo momento qua. Poche volte ho fatto cose del genere però in questo momento storico quello che è accaduto è una cosa molto grave per una squadra a cui molto affezionato. Vivo qua da ben 18 anni e volevo fare questo appello e vi ringrazio per il tempo che mi avete dato."