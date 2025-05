Massimo Ferrero nel giorno della retrocessione della Sampdoria: “Ben vi sta. Un motivo ci sarà…” L’indole “der Viperetta” si è palesata in tutta la sua forza in un video virale sui social in cui Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, aveva augurato il peggio possibile ai blucerchiati poco prima della sfida contro la Juve Stabia. Che poi è costata la storica retrocessione in Serie C. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

La Sampdoria in Serie C è diventata un amarissima certezza nella serata di martedì 13 maggio, giornata funesta per i colori blucerchiati che sono tornati dalla trasferta contro la Juve Stabia con uno 0-0 che li ha condannati alla storica retrocessione dopo una stagione vissuta ai limiti dell'assurdo. Un destino ineluttabile sul fronte sportivo che poche ore prima del verdetto l'ex presidente Massimo Ferrero aveva beffardamente augurato in un messaggio social poi divenuto virale. In cui non ha lesinato il classico colpo basso, in riferimento al burrascoso addio alla proprietà doriana a colpi di carte bollate tra il 2021 e il 2023: "ben vi sta…un motivo ci sarà".

Il nefasto augurio di Massimo Ferrero via social prima di Juve Stabia-Sampdoria

Fermato nel pomeriggio di martedì da alcuni appassionati, Massimo Ferrero non si è tirato di certo indietro nell'esprimere il suo pensiero, come sempre borderline e tutt'altro che ortodosso. All'ex patron dei blucerchiati è stato chiesto un commento sulla sfida della sera a Castellammare di Stabia tra i padroni di casa della Juve e la Sampdoria, chiamata all'impresa della vita. Non arrivata. "E che devo dire ai tifosi della Juve Stabia?" ha esordito Ferrero non capendo la richiesta dei tifosi. "Che c…o volete ancora? Siete già salvi…". Poi quando gli viene spiegato che il messaggio richiesto è per la Sampdoria, il sarcasmo del "Viperetta" ha preso il sopravvento: "Se perdete, ben vi sta… un motivo ci sarà".

La terrificante stagione della Sampdoria e l'esultanza dei tifosi del Genoa

Uno strale che non si è avverato perché la Sampdoria ha pareggiato, a reti inviolate. Ma anche senza sconfitta, la botola della retrocessione si è spalancata sotto i piedi di giocatori, tifosi e dirigenza: Serie C, per la prima volta nella sua gloriosa storia sportiva che vanta anche un epico Scudetto. E proprio agli eroi di quelle gesta era stato chiesto un ultimo, disperato aiuto, per risollevarsi dal baratro: arrivato, ma non sufficiente per evitare lo schianto, in una Genova in cui da contraltare hanno fatto i festeggiamenti della sponda rossoblù del Grifone tra esultanze e spettacoli pirotecnici.

Il popolo doriano mai perdonerà la stagione attuale ed è oramai da mesi sul piede di guerra nei confronti di una dirigenza che è stata indicata quale principale indiscussa colpevole del disastro sportivo. Senza dimenticare i demeriti dei giocatori, con una squadra che ha cambiato inutilmente ben 4 allenatori, senza trovare il bandolo della matassa. Una contestazione esasperata a tal punto da costringere il volo di rientro dei giocatori, decollato nella notte dalla Campania alla volta di Genova, a Milano proprio per evitare il confronto con le frange più furenti della tifoseria doriana.