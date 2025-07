Calhanoglu, telenovela chiusa: “Non si muove dall’Inter, nessun contato con Galatasaray o Fenerbahce”

Alla fine è stato tutto un enorme malinteso: Hakan Calhanoglu non lascerà l'Inter e resterà in nerazzurro anche per la prossima stagione onorando il contratto in vigore. Non c'è stata alcuna volontà di lasciare la società e tanto meno non c'è stato alcun diretto contatto con i club turchi, prima il Galatasaray e poi il Fenerbahce, che sembravano aver aperto un derby di mercato per il ritorno del centrocampista in patria.

La smentita ufficiale del procuratore di Calhanoglu: "Mai avuti contatti, resterà all'Inter"

"Non ci sono stati colloqui con le squadre turche e Hakan giocherà nell'Inter il prossimo anno". Parole e musica di Gordon Stipic, uno dei procuratori di Calhanoglu che ha così voluto chiudere a chiave l'iniziale fuga incontrollata di notizie che aveva animato il pre-mercato estivo e surriscaldato l'ambiente nerazzurro oltre modo, con frizioni esposte ai quattro venti tra i giocatori di Chivu.

Le parole del procuratore sono arrivate nella giornata di martedì 22 luglio alla tv di stato turca, TRT Sport e che arrivano dopo i chiarimenti che erano arrivati dalla dirigenza nerazzurra su un argomento scottante: "Non ci sono stati incontri con nessuno dei club menzionati… Non abbiamo avuto colloqui né con il Fenerbahçe e posso dire che non abbiamo incontrato nemmeno il Galatasaray. Tutte le voci sono infondate. Ci sono tante telefonate e contatti in corso, è normale che succeda in questo momento" ha spiegato Stipic, che non ha risparmiato una frecciatina a chi ha lanciato il sasso nello stagno: "In questa fase serve una comunicazione più chiara e fluida tra chi prende le decisioni".

Calhanoglu resta all'Inter: "Il suo DNA è turco ma è felice a Milano"

Dunque, le possibili trattative attorno a Calhanoglu non ci sono più o meglio non ci sono mai state: "Nel suo DNA c’è un’identità turca molto forte e non nego che Hakan da bambino simpatizzasse per il Galatasaray" ha ancora ribadito Stipic. "Ma oggi non c’è alcuna offerta concreta e secondo le mie informazioni il club ha altri piani". L'Inter potrà continuare a puntare su di lui: "Hakan è felice a Milano, giocherà ancora nell'Inter".

Cos'è accaduto tra Calhanoglu e l'Inter, le dichiarazioni mai smentite: "Lasciatemi tornare a casa"

Tutto era nato con una fuga di dichiarazioni arrivate dalla Turchia, durante il Mondiale per Club con Calhanoglu che era tornato prima a Milano per infortunio, in accordo con la società, per partire alla volta di Istanbul per un matrimonio. Il centrocampista aveva chiesto all'Inter di lasciarlo andare via, con la polemica che coinvolse Lautaro Martinez e le piccate risposte del turco, tutto buttato ai quattro venti. Una situazione che sembrava aver fratturato l'isola felice nerazzurra abbandonata da Inzaghi, che poi è invece rientrata come una grande boutade. L'Inter si è sempre mostrata possibilista alla cessione, dalla Turchia sono rimbalzate nuove offerte da parte del Gala prima e dal Fenerbahce poi. Senza che Calhanoglu smentisse mai quelle parole. Finché non è dovuto intervenire il suo procuratore.