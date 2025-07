Calhanoglu al Fenerbahçe, pronta offerta all’Inter e ingaggio super: perché la trattativa può decollare

Hakan Calhanoglu è al centro di diverse voci di mercato. Il centrocampista dell‘Inter, dopo essere stato accostato per diverse settimane al Galatasaray, ora sembra nel mirino del Fenerbahçe di José Mourinho. Il club turco sarebbe pronto a formulare un'offerta ai nerazzurri e a proporre un ingaggio importante al numero 10 della nazionale di Vincenzo Montella.

Dopo giorni in cui i rapporti tra Calha e l'ambiente Inter sembravano essersi rasserenati, ecco che si apre questa nuova pista di mercato che potrebbe riportare alla luce quanto accaduto nelle ore successive all'eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club: botta e risposta tra Lautaro-Marotta e Hakan, che lasciava presagire una partenza sicura ma negli ultimi giorni questa ipotesi era stata accantonato visto che non erano arrivate offerte importanti per il calciatore.

Calhanoglu al Fenerbahçe, in arrivo offerta all'Inter e maxi-ingaggio

Dopo l'addio alla pista Galatasary, la pista che porta in Turchia non è tramontata del tutto per Hakan Calhanoglu: sul centrocampista c'è l'interesse del Fenerbahçe, che starebbe per presentare un'offerta da 20 milioni di euro all'Inter per il cartellino del giocatore. Al calciatore turco, invece, l'offerta sarebbe di contratto triennale da 6 milioni a stagione più bonus.

Altre cifre rispetto a quelle del Gala ma Oaktree ha fissato a 30 milioni di euro il prezzo per Calha e la trattativa potrebbe decollare definitivamente con le due parti che si vanno incontro a metà strada: se questo dovesse accadere, Hakan sarebbe protagonista di un'ennesima giravolta cittadina dopo quella tra Milan e Inter.

Il giocatore turco, dopo la sua dichiarazione sui social per respingere le accuse di Lautaro, non ha più esternato nulla in merito alla sua situazione all'Inter ma dal suo entourage trapela che vorrebbe apertamente esprimere la sua volontà alla dirigenza nerazzurra di andarsene e l'essere finito nel mirino di José Mourinho ha contribuito ad accentuare questa scelta. A riportare la notizia è SportMediaset.

Xhaka il primo nome se parte Calhanoglu

Nelle prossime ore la situazione potrebbero esserci dei contatti tra i club e l'entourage di Hakan Calhanoglu per provare a trovare una soluzione che accontenti tutti gli attori in causa. Se dovesse uscire il turco l'Inter avrebbe bisogno di un innesto in mediana e, anche per questo, i nerazzurri vorrebbero ricavare il più possibile dalla sua cessione per poi rimettere sul mercato la cifra in entrata.

Il primo nome per sostituire il turco è sempre quello di Granit Xhaka del Bayer Leverkusen.