Calciomercato, da Buchanan all’Inter a Bonucci alla Roma: le trattative delle squadre di Serie A Le trattative del calciomercato invernale in Serie A, con l’Inter che stringe per Buchanan e la Roma pronta alla trattativa per Bonucci. Napoli su Samardzic, e Juve che ha chiuso per Adzic. Milan costretto a seguire diversi obiettivi dopo l’emergenza infortuni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il calciomercato invernale si apre ufficialmente il 2 gennaio, ma le squadre della Serie A sono già al lavoro con acquisti cessioni e trattative. La capolista Inter ha individuato in Buchanan il sostituto dell'infortunato Cuadrado e lavora per l'accordo con Zielinski per la prossima estate. Bonucci è l'obiettivo della Roma, che oltre a rinforzare la difesa potrebbe già salutare Renato Sanches. La Juve dopo aver chiuso per il giovane talento Adzic, lavora per un'altra occasione a centrocampo mentre il Napoli che ha ceduto Elmas sta virando forte su Samardzic. Deve fare di necessità virtù il Milan dopo l'emergenza infortuni, per rinforzare difesa e attacco. Ecco tutte le principali trattative del mercato della Serie A.

Buchanan all'Inter, è lui il nome giusto per sostituire l'infortunato Cuadrado

Il calciomercato dell’Inter è focalizzato soprattutto sul sostituto dell’infortunato Cuadrado che resterà fuori almeno tre mesi. Il nome giusto è quello di Tajon Buchanan. Per il canadese però manca l’accordo economico con il Bruges: ballano infatti 4 milioni tra la domanda di 10 e l’offerta di 6. Il club nerazzurro, forte del sì del giocatore, è pronto comunque ad insistere nella trattativa con i belgi. L'Inter poi resta sempre alla finestra per Zielinski per portarlo a Milano a zero nella prossima estate.

La Roma su Bonucci, la trattativa di mercato con l'Union Berlino

Leonardo Bonucci è l'obiettivo più caldo per il mercato invernale della Roma con buona pace dei tifosi non troppo entusiasti. Il difensore dopo una mezza stagione non troppo esaltante con l'Union Berlino potrebbe tornare dunque in Italia. L'allenatore portoghese non ha mai nascosto la sua stima (ricambiata) per l'ex Juventus, che dal suo canto sarebbe intrigato dal ritorno in Italia in questa sessione di trattative e ritroverebbe l'ex compagno e amico Paulo Dybala.

Leggi anche Quando inizia il calciomercato invernale della Serie A 2024: le date della sessione di mercato di gennaio

I giallorossi hanno offerto un contratto a titolo temporaneo di 6 mesi con l'opzione per il rinnovo con la conquista della Champions ma la sensazione è che sarà necessario del tempo per la trattativa. Sul fronte delle uscite vicino all’addio Renato Sanches, dopo sei mesi disastrosi alla Roma. Gli infortuni ancora una volta lo hanno bloccato e dunque i giallorossi con il suo addio libererebbero un posto in lista Uefa. Il giocatore infastidito anche dal cambio dopo pochi minuti contro il Napoli di Mourinho ha già cancellato dai social gli indizi della sua esperienza in giallorosso.

Mercato Juve, preso Adzic ora gli obiettivi per il centrocampo

Il mercato della Juventus è concentrato sul centrocampo dopo il rinnovo di Bremer. Sembra cosa fatta l’arrivo del giovane Vasilije Adzic, 17enne montenegrino di grande prospettiva. La società bianconera ha chiuso l’operazione con il Buducnost, per una cifra di poco superiore ai 5 milioni di euro, sbaragliando la concorrenza. Il classe 2006 atteso a Torino nei primi giorni del 2024 per visite mediche e firma. Per quanto riguarda le altre trattative gli obiettivi sono Kalvin Phillips del City per il quale si punta al prestito di 6 mesi, e Hojbjerg del Tottenham. Per quest’ultimo potrebbe essere necessario prima cedere un giocatore con Iling Jr candidato principale all’addio. Sullo sfondo poi c’è sempre la carta Bernardeschi: la sua duttilità potrebbe far comodo ad Allegri, sempre con la formula del prestito.

Il Napoli su Samardzic dopo la cessione di Elmas al Lipsia

Il Napoli ha già piazzato sul calciomercato un colpo in uscita con Elmas ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. Il sostituto potrebbe essere il talento dell’Udinese Samardzic, ex obiettivo dell’Inter, con i friulani che hanno aperto alla trattativa. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, come confermato anche dall’operazione sfumata con i nerazzurri della scorsa estate. Le alternative potrebbero essere Hojbjerg e Seko Fofana dell’Al Nassr. Sulla corsia già da tempo è forte l’interesse di mercato per Mazzocchi della Salernitana, che però non vuole accontentarsi del milione e mezzo offerto dal Napoli. In caso di fumata nera, gli azzurri virerebbero su Faraoni. Zanoli sul piede di partenza destinazione Genoa. Sempre più lontano Zielinski che potrebbe accordarsi con l'Inter a parametro zero per la prossima estate.

Milan sul mercato dopo l'emergenza infortuni, le trattative dei rossoneri

La caterva di infortuni costringe il Milan ad intervenire sul mercato invernale. I rossoneri innanzitutto riporteranno a Milano Gabbia dal Villarreal, con la fine anticipata del prestito. Il centrale italiano però potrebbe non essere l’unico obiettivo visto che al momento si valutano anche per il reparto arretrato Lenglet, Mukiele e Kehrer. In avanti uno dei calciatori seguiti, alla luce dell’infortunio di Okafor e degli impegni di Chukwueze in Coppa d’Africa è Serou Guirassy dello Stoccarda. La trattativa però non s’infiamma per ora anche alla luce della clausola da poco meno di 20 milioni del giocatore.