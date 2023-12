Chi è Tajon Buchanan, Inter a un passo dal colpo di mercato: l’esterno è in arrivo dal Bruges Tajon Buchanan è l’esterno canadese classe 2000 che l’Inter ha praticamente in pugno e a disposizione da gennaio. Affare in dirittura d’arrivo col Bruges che avrebbe ormai ceduto il giocatore ai nerazzurri a titolo definitivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Tajon Buchanan è a un passo dall'Inter. I nerazzurri stanno per piazzare il primo colpo di mercato in attesa dell'apertura ufficiale della finestra di gennaio. Una necessità per Simone Inzaghi rimasto senza l'infortunato Cuadrado e con la necessità impellente di avere un sostituto di Dumfries lungo l'out destro. Ecco allora arrivare in soccorso dell'allenatore piacentino Beppe Marotta che è riuscito a strappare dal Bruges l'esterno canadese seguitissimo anche dal Manchester City. La Gazzetta dello Sport quest'oggi fa sapere che i nerazzurri avrebbero ormai chiuso l'affare con il club belga che ha abbassato la sua richiesta a 10 milioni di euro più bonus, rispetto agli iniziali 12.

L’Inter punta a chiudere a quota 8, provando ad umentare la cifra legata agli stessi bonus o modificandoli. Ma l'operazione sembra essere ormai arrivata alle battute finali e si gioca sulle modalità di pagamento, con il club di Zhang che punta a ottenere di versare in più rate i milioni necessari. L'ok della proprietà ha di fatto dato il via libera all'acquisto a titolo definitivo di un giocatore che in pochi anni ha conquistato l'Europa. Arrivo previsto già da gennaio nonostante l'acquisto di Buchanan fosse stato preventivato a giugno.

Buchanan è un classe 2000 nato a Brampton nella regione dell'Ontario, in Canada. Ha iniziato a giocare nel college a Syracuse nello Stato di New York, ma in Massachusetts si impone subito coi grandi. Nona scelata al SuperDraft 2019 passa ai New England Revolution apprezzatissimo da Bruce Arena, ex Ct degli Stati Uniti d'America.

Qui vincerà nel 2021 l‘MLS Supporters' Shield, assegnato alla squadra che totalizza più punti nell'arco della stagione regolare e subito dopo viene ceduto al Bruges. Il club belga si assicura il giocatore per una cifra complessiva pari a 6,36 milioni euro. Arrivato a gennaio 2022, in Belgio vincerà subito il campionato e la Supercoppa Nazionale raggiungendo poi anche gli ottavi di Champions la socrsa stagione totalizzando ben 67 presenze, 5 gol e 12 assist.

Qualità aerobiche e fisiche importanti per questo giocatore che è un destro capace però di adattarsi benissimo anche a sinistra occupando senza problemi entrambe le fasce. Per Simone Inzaghi il jolly perfetto, come a lui piace. Un giocatore capace di giocare in più ruoli: da terzo, ala o esterno di centrocampo sia in un 4-4-2 che in un 3-5-2.

In nerazzurro farà il quinto di centrocampo perfetto per il tecnico piacentino. La velocità è un'altra delle sue grandi doti tant'è che nella scorsa Champions ha registrato durante una partita la velocità di 35.71 km/h, la stessa registrata a Theo Hernandez del Milan. In evidenza anche con il Canada ai Mondiali in Qatar 2022, Buchanan ha un'esultanza che all'Inter fa tornare alla mente dolci ricordi: le capriole alla Oba Oba Martins.