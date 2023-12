L’infinito infortunio di Cuadrado, l’Inter è diventata un calvario: “Se non mi opero andrà peggio” Amaro sfogo di Cuadrado su Instagram dove ha voluto raccontare il proprio dramma personale con la tendinite che lo tormenta da inizio stagione: “Ho sondato tutte le opzioni, ho giocato anche con un dolore insopportabile”. Ora si dovrà operare: il suo rientro non prima di 4 mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Juan Cuadrado si dovrà operare. Questa è la decisione medica di fronte al suo infortunio che da inizio stagione gli impedisce di mettersi a disposizione con costanza per la causa nerazzurra. Lo sfogo sui social dell'esterno colombiano mostra una situazione ai limiti dello sconforto totale: "Ho anche giocato con un dolore che a volte diventa insopportabile".

Il 35enne esterno colombiano ha fino a questo momento vestito la maglia nerazzurra solamente in 9 occasioni, 7 in Serie A e 2 in Champions League per un totale desolante di soli 261 minuti totali. Solamente una partita per 90 minuti, l'ultima in Europa contro la Real Sociedad dello scorso 12 dicembre. Prima e dopo unicamente problemi e dolori per l'infiammazione al tendine di Achille che mai se ne è andata e che adesso è ritornata prepotente. Costringendo l'ex Juventus a dover accettare di sottoporsi all'intervento chirurgico per guarire definitivamente.

"Ho lottato con dolori ai tendini e ho fatto tutto ciò che un atleta può fare per recuperare, e mi sono anche allenato e giocato con un dolore che a volte diventa insopportabile e non mi permette di dare il 100%. Ho passato in rassegna tutte le opzioni terapeutiche evitando l’intervento chirurgico, ma i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non prendo questa decisione". Così inizia il lungo sfogo di Cuadrado regalato ai social che indica l'unica possibile soluzione per poter tornare a correre sui prati. Un calvario che era iniziato in estate e che mai aveva permesso a Inzaghi di poter contare sul colombiano laddove si esprime al massimo il gioco nerazzurro, le fasce.

Vero è che l'Inter poco ha subito l'assenza di Cuadrado visti i risultati in campionato e in Europa, ma è pur vero che il suo ingaggio a parametro zero, oltre a fare arrabbiare i tifosi interisti, doveva permettere al tecnico una maggior fluidità di alternanza tra gli esterni. Una disponibilità che non c'è mai potuta essere: "Sono sempre stato un calciatore che dà tutto, che dà sempre il massimo dentro e fuori dal campo. Mi rende molto triste in questo momento non aver potuto farlo per questo grande club che mi ha dato una grande opportunità. Ma con FEDE in Dio perché fa cooperare tutte le cose per il bene", ha concluso Cuadrado che si dovrà operare e ritornare non prima della prossima primavera.