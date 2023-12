La foto di Bonucci scatena i tifosi della Roma: il popolo giallorosso prende un posizione netta I tifosi della Roma si sono scatenati nei commenti dopo una foto pubblica da Leonardo Bonucci su Instagram. La maggior parte non vorrebbe il suo trasferimento alla corte di Mourinho. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Union Berlino di Leonardo Bonucci è rinata nel mese di dicembre con 2 vittorie in Bundesliga nelle ultime 3 partite del mese. Ben 6 punti dopo 9 ko di fila e un pareggio da inizio stagione e uno score negativo assolutamente inaspettato per il club tedesco partito con grandi ambizioni, anche per via della prima storica partecipazione alla Champions. Bonucci nelle due vittorie fatte dall'Union ha però giocato solo 22 minuti.

Pochi per un giocatore arrivato in Germania come uno dei top player del calciomercato a seguito della sua separazione dalla Juve. L'esperienza in Bundesliga potrebbe però chiudersi presto dato che nel mercato di gennaio la Roma starebbe seguendo con grandissimo interesse la possibilità di poterlo tesserare viste le difficoltà dei giallorossi di recuperare Smalling. Le voci di uno suo possibile arrivo nella Capitale però divide i romanisti che hanno sfruttato una foto pubblicata da Bonucci sul suo account Instagram per prendere una posizione netta.

La classica foto di Natale messa online da Bonucci diventa motivo di sfogo per alcuni sostenitori della Roma. Sono veramente pochissimi coloro i quali hanno risposto positivamente al suo trasferimento dato che la maggior parte non vorrebbe che Bonucci vestisse la maglia della Roma da gennaio. "Noi non ti vogliamo. Qui non sei il benvenuto. Come giocatore ormai vali poco e niente, come uomo sei sempre stato il niente – si legge in uno dei commenti mentre altri ci vanno giù pesante – Abbi la decenza di non venire a Roma dopo una vita di disprezzo e scorrettezze".

Bonucci, nato a Viterbo, potrebbe chiudere la sua carriera proprio a Roma. Gli ultimi 6 mesi in Italia anche per cercare di guadagnarsi un'ultima chiamata in vista degli Europei 2024 che l'Italia giocherà da campione in carica. Le trattative per il suo approdo alla Roma vanno dunque avanti. Per l'ex centrale della Juventus c'è l'ok di Mourinho.

Inoltre, lo stesso Bonucci tornerebbe volentieri in Serie A e i suoi agenti si troverebbero proprio nella Capitale per cercare di avere la fumata bianca il prima possibile anche per poter agevolare la Roma in questo momento della stagione che avrebbe fortemente bisogno di un difensore come lui. Nel frattempo però il popolo giallorosso sui social non sembra d'accordo: "Indossare la maglia più bella del mondo, non ti renderà un uomo migliore. I romanisti non dimenticano".