Chi è Vasilije Adzic, l'ultimo colpo di mercato della Juventus: su di lui c'era mezza Europa Primo colpo di calciomercato ad un passo per la Juventus: i bianconeri stanno per chiudere per il giovane talento montenegrino Vasilije Adzic, trequartista 17enne che viene paragonato a De Bruyne che interessava a tutti i top club d'Europa.

A cura di Michele Mazzeo

La Juventus piazza il suo primo colpo di mercato prima ancora che la sessione invernale di calciomercato della Serie A inizi ufficialmente. I bianconeri hanno infatti trovato l'accordo con il Buducnost Podgorica per il talentuosissimo centrocampista classe 2006, segui da tutte le squadre più importanti d'Europa, Vasilije Adzic.

Ai montenegrini tra parte fissa e bonus andrà una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro e il 10% di una eventuale futura rivendita. Una cifra importante spesa dunque dai piemontesi che sono ad un passo dall'assicurarsi uno dei giovani talenti più promettenti del panorama internazionale: il 17enne infatti la prossima settimana sarà a Torino per effettuare le canoniche visite mediche e apporre la firma sul contratto che lo legherà alla compagine di Massimiliano Allegri.

Una cifra che ha permesso a Cristiano Giuntoli, che lo seguiva da tempo, di sbaragliare l'agguerrita concorrenza e assicurarsi quello che è considerato uno dei migliori giovani d'Europa. A dispetto dell'età (compirà 18 anni solo il prossimo 12 maggio) il centrocampista offensivo dai piedi raffinati si è già fatto notare nel calcio dei grandi bruciando le tappe sia per quanto riguarda la nazionale montenegrina che per quanto riguarda il suo club, il Buducnost Podgorica, di cui già dallo scorso è divenuto un titolare inamovibile contribuendo alla vittoria del campionato e del quale in questa stagione è il faro con i suoi 6 gol e 2 assist in 23 presenze. E vanta già quattro presenze nelle competizioni europee tra preliminari di Champions League e di Conference League.

Vasilije Adzic è infatti un jolly offensivo che oltre alla mezzala può fare anche il trequartista o all'occorrenza anche l'esterno d'attacco. Una versatilità che deriva dalle spiccate abilità tecniche unite ad una struttura fisica già molto possente (è alto 1,85 metri) a cui si unisce anche un'ottima capacità balistica e una personalità molto forte.

Doti che hanno fatto sì che per lui si scomodassero paragoni illustri con il fenomeno del Manchester City Kevin De Bruyne. La Juventus è dunque riuscita a piazzare un grande colpo in ottica futura che dalla prossima stagione (dopo la firma con i bianconeri infatti dovrebbe far ritorno al Buducnost Podgorica per concludere la stagione e poi sbarcare definitivamente a Torino dal prossimo luglio) andrà ad aumentare la schiera di giovani talenti del club piemontese che già annovera giocatori del calibro di Soulé, Yldiz, Iling Jr e Huijsen.