Bremer rinnova con la Juve, nel video dell'annuncio ci sono Osimhen e Leao: è uno sfottò Dalla tasca di Bremer escono Leao e Osimhen: la Juventus ha deciso di annunciare il rinnovo di contratto del difensore inserendo uno sfottò diretto a Milan e Napoli.

Cosa c'è nel taschino di Bremer? È così che la Juventus ha deciso di annunciare sui social il rinnovo di contratto del giocatore che si è legato ai bianconeri fino al 2028. Ma nel video ufficiale diffuso dalla società c'è qualcosa che non è sfuggito agli occhi più attenti: a un certo punto compaiono anche Rafa Leao e Victor Osimhen.

Sembra la più classica delle battute ma invece è la verità. Il simpatico siparietto è stato pubblicato oggi su tutti i social ed è subito diventato virale per la sua piccola particolarità. Le immagini ritraggono Bremer intento a mostrare alle telecamere cosa c'è nelle tasche dei suoi pantaloni.

Nelle immagini scorrono gli oggetti più comuni: prima le chiavi della sua macchina, poi il classico portafogli da uomo e infine un cellulare con lo schermo acceso e dal quale si vede qualcosa. La scelta dello smartphone non è causale e ingrandendo lo schermo si distinguono nettamente Osimhen e Leao. Ma cosa ci fanno lì gli attaccanti di Napoli e Milan?

La risposta è facile: il cellulare non trasmette altro alcuni video di Bremer intento a marcare i due giocatori nelle ultime partite della Juventus dove il brasiliano ha fatto un lavoro eccellente nel contenere due dei migliori attaccanti della nostra Serie A che tanti grattacapi hanno dato ai difensori in giro per lo stivale.

Ed ecco perché dalla sua tasca spuntano anche loro due. Non è altro che uno sfottò verso i due rivali, una battuta che spesso si fa tra i tifosi quando un difensore riesce ad annullare gli attaccanti delle squadre avversarie proprio come successo in questi casi. Bremer si è messo in tasca Osimhen e Leao e la Juventus ha voluto ricordarlo nel momento più importante, quello del rinnovo di contratto.

Ai tifosi bianconeri ovviamente la connessione non è sfuggita. Sui social tutti sono impazziti quando si sono accorti della presenza dei due attaccanti e hanno apprezzato tanto la scelta dei bianconeri di inserire questo specifico sfottò all'interno di un video per celebrare il loro difensore.