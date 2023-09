Bonucci svela tutte le bugie della Juventus: “Giuntoli e Manna a casa mia, mi hanno umiliato” L’ex difensore bianconero racconta la sua verità sull’addio alla Juventus e cosa è successo.

Leonardo Bonucci ha spiegato perché è il rapporto con la Juve è finito malissimo.

Leonardo Bonucci dice tutto. Vuota il sacco. Toglie il peso e il magone che ha sullo stomaco. Prede il sassolino dalla scarpa e lo scaglia con quel mondo Juve dal quale se'è sentito cacciato, messo alla porta da un giorno all'altro, senza nemmeno il ‘tatto' di un abbraccio (sono le parole della moglie, Martina, condivise ieri sui social) e di un addio meno traumatico.

Non era utile alla causa, non lo volevano più e gliel'hanno spiegato con metodi molto espliciti: escluso da tutto, lasciato da ad allenarsi da solo, esiliato e messo in un angolo. A maggio scorso era in campo a mostrare con orgoglio e un po' di emozione, ora si ritrova spiegare, chiarire, precisare. Sente il bisogno di farlo perché, dice, al netto del lite che finirà in tribunale: "Ho sentito cose non vere dette dall'allenatore – le frasi di un'intervista concessa in esclusiva a Sportmediaset -. È falso che a febbraio mi era stata comunicata la volontà di interrompere il rapporto. Ero anche disposto a fare da chioccia e a restare come sesto".

Adesso è all'Union Berlino, destinazione che ha accettato dopo la lunga estate calda di chiacchiere e distintivi che gli hanno messo addosso. Potrà giocare la Champions League e conserverà quel palcoscenico di rango a cui teneva.

