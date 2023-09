Solo due calciatori della Juventus hanno scritto un messaggio per Bonucci dopo l’addio Leonardo Bonucci è passato ufficialmente all’Union Berlino lasciando la Juventus dopo tantissimi anni. Solo pochi giocatori però gli hanno riservato il classico saluto social per celebrare il suo importante trascorso di vittorie e successi in bianconero.

A cura di Fabrizio Rinelli

Maglietta scura e un borsone sulla spalla. È l'ultima immagine di Leonardo Bonucci in Italia prima della partenza per la Germania, direzione Union Berlino. Il difensore bianconero è stato messo sul mercato dalla Juventus che dopo 12 stagioni gli ha comunicato poco prima del ritiro che non faceva più parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Una decisione che ha gelato il 36enne ex capitano bianconero e campione d'Europa in carica con l'Italia, che avrebbe anche tentato in tutti i modi di ricucire lo strappo per essere reintegrato e concludere la carriera con la maglia della Vecchia Signora. Tra verità, dubbi e interpretazioni distorte dei fatti, ciò che è certo è l'addio di Bonucci a quella tifoseria che per gli anni gli ha dato tanto, l'ha osannato e l'ha incarnato come leader della squadra bianconera.

Protagonista di una delle difese più forti del calcio europeo insieme a Barzagli, Chiellini e Buffon in porta, Bonucci non è riuscito a ricevere la giusta ovazione dal suo pubblico allo Stadium come invece è stato fatto proprio per i suoi ex compagni in difesa. "Avremo tempo per parlarne" ha detto a Berlino a chi gli ha chiesto se sentisse di dire qualcosa all'ormai suo ex club. Oggi Bonucci ha svolto il suo primo allenamento all'Union Berlino dopo una breve presentazione in video pubblicata dal club tedesco sui social e sul proprio sito. Volto disteso, carico ed entusiasta per questa nuova avventura, si è lasciato tutto alle spalle e forse anche i suoi compagni…Fino a questo momento infatti, solo in due hanno riservato il classico saluto social al giocatore mentre il club si è affrettato giustamente a celebrarlo, quantomeno sui propri canali social. Un qualcosa che forse nemmeno lui si aspettava dopo anni di lotte e battaglie per la maglia bianconera per cui si è battuto tantissimo.

Mattia Perin e Paul Pogba. In questo momento sono stati gli unici giocatori della Juventus a salutare Bonucci sui social. Il secondo portiere bianconero soprattutto, ha riservato all'ormai suo ex compagno di squadra un post su Instagram lunghissimo e intenso. "Giocare per la Juventus insieme ci ha legato oltre ogni aspettativa, mi ha permesso di vederti da vicino come campione in campo, uomo e amico – si legge – E come ti ho sempre detto, le cose che ho potuto apprendere nello starti vicino non si riescono a contare: da come amare questa maglia, fino all’essere un padre con la P maiuscola. Quante scelte giuste ho fatto negli ultimi anni grazie ai tuoi consigli. Anche quelle non si possono contare, un solo GRAZIE sarebbe riduttivo".

Il messaggio di Perin è da pelle d'oca. "Il tuo coraggio, la tua leadership ed il tuo carisma a servizio del gruppo sono i sintomi della tua essenza, che rimarrà impressa nella storia di questa gloriosa società, dove sei diventato leggenda del calcio mondiale – conclude il portiere – In bocca al lupo per questa tua ennesima sfida, ancora da vincere, come sai fare bene. È stato bello giocare insieme ma ancora di più diventare amici, perché alla fine il calcio è un gioco e quello che rimane è vita vera!". Un messaggio a cui Bonucci ha risposto con enorme piacere: "Grazie Amico Mio. Migliora solo chi ha voglia di migliorare. E tu lo hai sempre voluto. Insieme siamo cresciuti. Ti voglio bene".

Uno scatto di Bonucci e Poigba insieme nel 2015.

Così come Perin anche Pogba ha riservato un saluto a Bonucci pubblicando in alcune stories due foto di loro in campo negli anni trascorsi insieme in bianconero. Restano però i soli giocatori ad aver salutato pubblicamente il giocatore come spesso si fa celebrando col giusto tributo un campione del suo calibro, del suo carisma nonché capitano uscente. Nemmeno i senatori come Szczesny, Alex Sandro, Rabiot e Danilo più Locatelli e Chiesa che sono anche suoi compagni di nazionale. Magari arriverà a breve qualche altro messaggio per il giocatore che nel frattempo ha anche pubblicato un video di saluti a cui ha risposto Milik e a cui sicuramente risponderanno anche altri ex compagni di squadra della Juve…