Bonucci parla dopo l’addio alla Juve in un’intervista sorprendente: “La mia prima volta in inglese” Leonardo Bonucci ha fatto la sua prima intervista da nuovo giocatore dell’Union Berlino dopo l’addio alla Juventus. Il difensore parla un inglese perfetto e infatti lo sottolinea: “È la prima volta per me”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Leonardo Bonucci è un nuovo giocatore dell'Union Berlino. A 36 anni l'ormai ex difensore e capitano della Juventus vivrà la sua prima esperienza all'estero. Nonostante il centrale campione d'Europa con l'Italia di Mancini nel 2021 abbia nell'accordo con i tedeschi anche un'opzione di rinnovo per un'altra stagione, questa dovrebbe essere l'ultima annata da giocatore per Bonucci. Il passaggio ufficiale al club della capitale tedesca che prenderà parte anche alla prossima Champions League (inserito nel girone con Napoli, Real e Braga ndr) è avvenuto proprio nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Bonucci è stato messo alla porta dalla Juventus che prima del ritiro gli aveva comunicato di non rientrare più nel progetto di Allegri lasciandolo fuori rosa ad allenarsi con gli altri esuberi.

Per qualcuno una mancanza di rispetto nei confronti di uno degli ultimi superstiti della Juventus rinata dalla ceneri della Serie B post Calciopoli. Bonucci non si è ancora espresso sul comportamento della Juventus: "Ci sarà tempo per parlarne". Sono state queste le sue uniche parole sull'argomento. E infatti il difensore è molto concentrato solo sulla sua nuova avventura all'Union Berlino e già dalla prima intervista pubblica dal club sul sito ufficiale, si note questo entusiasmo dell'ex centrale bianconero. Per lui a 36 anni sembra essere davvero tutto nuovo e lo fa capire chiaramente: "Questa è la prima volta che faccio un'intervista in inglese".

Bonucci si presenta con grande disinvoltura di fronte alle telecamere della tv ufficiale dell'Union Berlino e risponde senza problemi alle domande sfoggiando un inglese a dir poco perfetto, fluente e chiaro senza tentennamenti. Chiellini e Chiesa, specie dopo gli Europei, erano stati gli unici italiani della Nazionale a mostrare una certa padronanza nella lingua inglese e sicuramente anche altri avranno la stessa abilità, ma sicuramente nessuno aveva mai sentito Bonucci parlare in inglese. C'era grande curiosità nel sentire la sua voce associata ad un altro club che non fosse la Juventus. "Finalmente sono qui – ha detto Bonucci nel breve filmato pubblicato dall'Union Berlino sul proprio sito – Sono molto eccitato di essere qui e pronto per questa importante stagione all'Union".

Il giocatore ha già avuto modo di vedere lo stadio che ospiterà le partite interne dell'Union: "È incredibile l'atmosfera che si respira in questo stadio e non vedo l'ora di giocarci" ha aggiunto l'ex Juventus che ha mostrato un enorme carica per questa nuova avventura: "Penso che questa è una grande occasione per la mia vita e la mia carriera". Prima di chiudere Bonucci, oltre a ricordare come fosse la sua prima intervista in inglese dopo tanti anni di calcio, ha fatto un appello alla squadra: "Sono un giocatore con molta esperienza e penso che possa aiutare la squadra ma anche la squadra deve aiutare me. Questo è molto importante".