"La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere". Sono queste le parole che Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, ha espresso attraverso i suoi profili social dopo il pesante 3-0 subito dalla Fiorentina nell'anticipo della 14esima giornata della Serie A 2020/2021. Il capitano bianconero è stato l'unico della rosa di Andrea Pirlo a voler esprimere un suo pensiero sulla prima sconfitta in campionato, usando parole molto forti. Il resto della squadra non ha avuto reazioni sui social e nemmeno in tv, tutti hanno preferito restare in silenzio e ha parlato solo l'allenatore.

Il primo k.o. in campionato potrebbe avere ripercussioni nella corsa al titolo, ma tutto dipenderà da cosa oggi faranno Milan e Inter, che se dovessero vincere contro Lazio e Verona si porterebbero rispettivamente a +10 e +9 dai bianconeri, ma la Vecchia Signora dovrà recuperare il match con il Napoli dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI.

Quella contro la Fiorentina è stata una delle peggiori prestazioni della Juventus, per approccio al match e per intensità, senza contare qualche episodio da rivedere nella conduzione arbitrale di La Penna. Uno di quelli che ha sofferto di più è stato, senza ombra di dubbio, Leonardo Bonucci. Il centrale difensivo ha avuto dalla sue parti un cliente non proprio semplice da gestire come Vlahovic ed è parso in difficoltà sia in alcune chiusure, che spesso fa in maniera scolastica; che in costruzione, una delle sue qualità migliori. La Juventus chiude l'anno con una brutta sconfitta ma Bonucci e compagni devono voltare pagina e volgere il pensiero al prossimo 3 gennaio, quando a Torino arriverà Udinese e sarà solo l'antipasto del big match con il Milan a San Siro del giorno dell'Epifania.