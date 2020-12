Tracollo della Juventus all'Allianz Stadium. I bianconeri incassano la prima inaspettata sconfitta stagionale, contro una bella e ritrovata Fiorentina. La squadra di Prandelli si è imposta con il risultato di 3-0, grazie alle reti di Vlahovic, all'autogol di Alex Sandro e al tris dell'ex Caceres. Gli uomini di Pirlo costretti a giocare in 10′ per quasi 80′ per il rosso iniziale a Cuadrado hanno sfoderato una prestazione molto deludente, in una giornata da dimenticare e contraddistinta anche dalla decisione sull'annullamento del 3-0 a tavolino contro il Napoli, con il Collegio di Garanzia che ha deciso di far rigiocare la partita.

L’avvio di partita della Juventus contro la Fiorentina è stato letteralmente disastroso. La squadra di casa si è ritrovata sotto dopo appena 3’, con Ribery che ha approfittato degli spazi concessi dagli avversari per servire Vlahovic che con un tocco morbido ha battuto Szczesny. Le cose si mettono ancora peggio poco dopo, quando al 17’ Cuadrado si rende protagonista di un’entrata durissima, con i tacchetti spianati su Castrovilli. L’arbitro che inizialmente punisce il colombiano con il giallo, dopo il ricorso all’on-field review del Var, estrae un rosso che sembra ineccepibile. Un doppio colpo pesantissimo per la Juventus che prova a reagire soprattutto con Cristiano Ronaldo (pericoloso in un paio di iniziative individuali, ma costretto a fare i conti con Dragowski), ma rischia d'incassare il bis con Szczesny superlativo su Castrovilli.

Nella ripresa Pirlo prova a cambiare le carte in tavola e inserisce un altro ex, ovvero Bernardeschi al posto di Morata. La Juventus dà segnali di ripresa e prova a spingere forte, ma s'innervosisce anche per una serie di episodi da moviola: molto arrabbiati i bianconeri per un intervento di Borja Valero non sanzionato con il secondo giallo, e poi per un presunto rigore non concesso a Cristiano Ronaldo. In entrambi i casi l'arbitro fa proseguire.

La Fiorentina resta compatta dal canto suo e trova anche la rete del raddoppio, con un goffo autogol di Alex Sandro. Nel finale, dopo un'ulteriore lamentela bianconera per un contatto in area Dragowski-Bernardeschi, arriva anche il tris della Viola con l'ex Caceres. Piove sul bagnato per la Vecchia Signora che nel recupero perde anche de Ligt per infortunio. La Juve resta al palo, a quota 24 e rischia di volare domani a meno 10 dalla capolista Milan, in caso di vittoria dei rossoneri contro la Lazio. Respira la Fiorentina che si tira fuori dalle zone caldissime della graduatoria.