Juan Cuadrado è stato espulso con il Var nei primi minuti di Juventus-Fiorentina. Il colombiano è stato punito per un'entrataccia in ritardo su Castrovilli. Tacchetti spianati da parte dell'esterno di Pirlo sulla tibia del centrocampista avversario. Una situazione che ha complicato ulteriormente l'avvio di gara della formazione bianconera che dopo essersi trovata sotto per il gol di Vlahovic, è andata sotto anche in termini numerici per gli effettivi in campo.

Perché Cuadrado è stato espulso in Juventus-Fiorentina, il fallo killer su Castrovilli

Avvio di partita disastroso quello della Juventus contro la Fiorentina. Pochi minuti dopo lo svantaggio incassato per merito di Vlahovic, i bianconeri sono rimasti in 10. Cuadrado ha tentato una delle sue proverbiali giocate sulla destra. Dopo aver perso la sfera, il colombiano ha provato a rientrarne in possesso con un tackle molto deciso. L'esterno di Pirlo ha travolto Castrovilli, che è rimasto a terra molto dolorante. Il direttore di gara La Penna ha subito estratto il giallo tra le proteste dei giocatori della Fiorentina che avrebbero voluto invece l'espulsione. I replay hanno mostrato la durezza dell'intervento di Cuadrado finito con i tacchetti sulla tibia dell'avversario.

L'arbitro La Penna estrae il rosso dopo aver rivisto l'azione al Var

Richiamato dai suoi collaboratori al Var, l'arbitro ha deciso di ricorrere all'on-field review. Dopo aver rivisto l'azione dell'intervento di Cuadrado sul monitor a bordo campo, La Penna senza alcun dubbio ha sventolato il rosso al colombiano che senza protestare ha abbandonato il terreno di gioco. Troppo brutta l'entrata del giocatore della Juventus che avrebbe potuto fare molto male a Castrovilli che fortunatamente è stato in grado di proseguire la gara. Provvedimento giusto, visto che in questa stagione abbiamo assistito anche ad espulsioni per interventi meno decisi di quello di Cuadrado. Basti pensare in primis proprio all'espulsione del suo compagno di squadra Federico Chiesa, in occasione della gara contro il Crotone.

(in aggiornamento)