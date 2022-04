Bale è recidivo, ma il Real è stanco: la separazione potrebbe essere dolorosa Gareth Bale fa ancora discutere al Real Madrid. L’esterno ha deciso di tirarsi di nuovo indietro per presunti problemi fisici, e il club questa volta potrebbe sanzionarlo.

A cura di Marco Beltrami

Ancora due mesi e poi le strade di Gareth Bale e del Real Madrid si separeranno per sempre. L'attaccante gallese in scadenza di contratto, lascerà il club spagnolo nel migliore dei modi, per un'esperienza che dopo le soddisfazioni iniziali si è rivelata amara. Ormai l'ex Tottenham è un oggetto misterioso, quasi un corpo estraneo nella squadra di Carlo Ancelotti che vola verso il titolo di campione della Liga e si giocherà contro il City la chance di qualificarsi per la finale di Champions.

Difficile però pensare di poter fare affidamento su Bale che in questa annata disgraziata ha collezionato solamente 7 presenze, finendo spesso e volentieri al centro delle polemiche, visto che i tifosi avrebbero voluto molto di più da un giocatore che incassa ben 15 milioni di euro a stagione. La tensione nei confronti del gallese è stato spesso e volentieri sul punto di esplodere, mentre nello spogliatoio viene trattato quasi con indifferenza, alla luce del suo scarso peso specifico.

Bale ha collezionato quasi più assenze che presenze, e infatti non dovrebbe esserci anche in occasione del match interno contro l'Espanyol in cui potrebbe arrivare la matematica vittoria del campionato (basterà non perdere). Il classe 1989 infatti ha lamentato un fastidio alla schiena, e per questo si è tirato indietro in vista della sfida dove avrebbe potuto anche collezionare una presenza. E invece, proprio come accaduto contro il Barcellona, ecco il forfait che questa volta però ha fatto arrabbiare molto il Real Madrid.

Secondo Carlos Rodriguez giornalista di Onda Madrid infatti, la società di Florentino Perez sta valutando la possibilità di sanzionare il giocatore, considerando anche questo fastidio alla schiena "sospetto". Il precedente in occasione del Clasico non è stato dimenticato, con Bale fuori per un mal di schiena ma pronto ad allenarsi in nazionale il giorno dopo. Tempo di riflessione dunque in casa merengues su Bale: d'altro canto la società potrebbe anche lasciare correre, considerando che tra pochissimo ci sarà il definitivo divorzio. Sarà una separazione dolorosa o meno? Tutto dipenderà anche da eventuali provvedimenti.