Festa selvaggia del Real Madrid dopo la vittoria, ma qualcosa non va: “Bale fa davvero pena” Il Real Madrid ha vinto in casa del Siviglia in pieno recupero grazie all’ennesimo gol di Benzema, ma nel dopo partita un video ha mostrato una scena surreale.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Real Madrid vola verso la vittoria della Liga – la prima per Carlo Ancelotti, che diventerebbe il primo allenatore vittorioso in tutti i top 5 campionati europei – dopo il successo in pieno recupero ottenuto domenica sera sul campo del Siviglia secondo in classifica: adesso sono 15 i punti di vantaggio sugli andalusi e sul Barcellona, impegnato stasera in casa contro il Cadice e con un'altra partita da recuperare. A 6 giornate dal termine del campionato una rimonta blaugrana sembra quasi impossibile: tutto sembra apparecchiato per il trionfo della squadra che potrebbe annoverare tra le sue file il prossimo Pallone d'Oro, quel Karim Benzema che anche ieri ha tolto le castagne dal fuoco per le merengues segnando il gol del 3-2 al 92′.

I numeri stagionali del 34enne attaccante francese sono stratosferici e la qualificazione delle merengues alle semifinali di Champions League potrebbe illuminare ulteriormente il palcoscenico per Benzema. Comprensibilmente il fuoriclasse di origini algerine è stato festeggiatissimo dai compagni, sia in campo che nel ventre dello stadio Sanchez Pizjuan a fine partita. Il Real ha pubblicato sui propri profili social un video con l'esplosione di gioia della squadra negli spogliatoi: urla e applausi, tutti ad abbracciare tutti, dai membri dello staff, ai calciatori ad Ancelotti. Con una sola eccezione: Gareth Bale.

Il gallese è apparso imbarazzato e distante dai suoi compagni, che pure erano ad un passo da lui: il suo sguardo goffamente rivolto intorno a sé, mentre tutti lo ignoravano, ha scatenato una pioggia di commenti e stavolta non di condanna per un giocatore che guadagna 15 milioni di euro all'anno ed è un corpo completamente estraneo alla squadra di Ancelotti (soltanto 290 minuti giocati in questa stagione in 7 presenze).

No, questa volta Bale ha fatto semplicemente pena ai tifosi, che lo hanno descritto come "un cucciolo smarrito". Una scena "triste", che fa "piangere", l'immagine di un uomo che vorrebbe essere a casa piuttosto che star lì condividere qualcosa che non sente suo, senza che nessuno faccia qualcosa per renderlo partecipe. Il contratto del 32enne gallese scadrà a fine stagione e l'addio al Real è scontato a dire poco: l'opzione più probabile per lui sembra il ritorno in quella Premier League dove ha fatto vedere magie con la maglia del Tottenham. Sembra passato davvero un secolo.